El mensaje que envió José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, antes de la posesión presidencial: “Cero charlatanería”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, envió un mensaje en sus redes sociales, a pocas horas del inicio de la posesión presidencial que se realizará este viernes 7 de agosto, a las 3:00 de la tarde, en la ciudad de Cali.

A través de X, Restrepo afirmó que “se acabó la ‘Patria Miseria’ y llegó la ‘Patria Milagro’”.

“Llegó el momento de construir con esperanza, rigor técnico, capacidad de ejecución, cero ‘charlatanería’ y genuino ánimo de apoyo a los más vulnerables del país”, agregó.

Posteriormente, en otra publicación, el vicepresidente electo afirmó estar orgulloso del camino recorrido junto al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y aseguró que este viernes inicia una “nueva etapa” para el país.

“¡Cesó la horrible noche! Orgulloso del camino que hemos recorrido junto al presidente Abelardo De La Espriella para llegar hasta hoy. Orgulloso del pueblo colombiano que cree en una ‘patria milagro’ y nos ayudará a construirla desde las regiones. ¡Gracias, Colombia! Hoy inicia una nueva etapa para el país, una con esperanza”, manifestó.