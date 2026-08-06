José Manuel Restrepo recibe a delegaciones internacionales en Cali: detalles de la agenda del vicepresidente electo

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, cumple con una intensa agenda en Cali y atiende a los delegados internacionales que asistirán a la posesión presidencial este 7 de agosto.

SEMANA conoció que Restrepo ya conversó con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; abordaron temas de interés para ambas naciones. Ulloa fue delegado por Nayib Bukele para acudir a la ceremonia.

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Restrepo también contempla citas con los representantes de Portugal, Corea del Sur, Marruecos, Guatemala, México, Alemania, Curazao, Perú, Suecia, Uruguay, Israel, Estados Unidos y Brasil.

Así lo confirmó el vicepresidente electo en un video que difundió en sus redes sociales en la mañana de este 6 de agosto, donde anticipó que el “milagro” comienza en la capital del Valle del Cauca.

¡Arranca el milagro en Cali!



Hoy nuestra jornada estará dedicada a las reuniones bilaterales con más de diez delegaciones internacionales que acompañarán al Tigre @ABDELAESPRIELLA en su posesión presidencial.



Con todas estas naciones vamos a construir en beneficio de los más… pic.twitter.com/CR3XZZao8p — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 6, 2026

“Hoy nuestra jornada estará dedicada a las reuniones bilaterales con más de 10 delegaciones internacionales que acompañarán al Tigre en su posesión presidencial. Con todas estas naciones vamos a construir en beneficio de los más vulnerables del país”, comentó Restrepo.

Lo propio hará el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Al parecer, él se encontrará con los jefes de Estado de Argentina, Ecuador, Chile, Panamá y Costa Rica; también con el rey de España, Felipe VI.

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Detalles de la agenda de Restrepo

Según la agenda que mantendrá el vicepresidente electo, él se reunirá con las siguientes personalidades en las próximas horas: