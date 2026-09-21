José Manuel Restrepo llega a Nueva York para la Asamblea de la ONU y recibe efusivo mensaje del subsecretario Christopher Landau

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, le envió un emotivo mensaje al vicepresidente José Manuel Restrepo.

José Manuel Restrepo representará a Abelardo De La Espriella ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Detalles de la agenda

El alto funcionario norteamericano contestó a una publicación del colombiano, desde el aeropuerto, en la que aseguró: “¡Ya rumbo a Nueva York! Por orden del presidente Abelardo De La Espriella estaremos representándolo ante las Naciones Unidas, pero también en una agenda de inversión y cooperación internacional. Será una semana de mucho trabajo para seguir construyendo no solo la Misión Crecer, sino la Patria Milagro”.

Landau contestó: “¡Bienvenido, estimado señor vicepresidente! ¡Aquí se le espera con los brazos abiertos!”.

Ante ese mensaje, Restrepo le respondió en inglés: “Espero reunirme con usted esta semana y compartir ideas sobre cómo fortalecer nuestras relaciones entre Estados Unidos y Colombia”.

Restrepo será la persona que hablará en la plenaria de Naciones Unidas en Nueva York. Como se sabe, el presidente Abelardo De La Espriella prometió en campaña que no saldrá del país durante su mandato.

El vicepresidente ha compartido en redes sociales su agenda en la Gran Manzana. Por ejemplo, publicó las imágenes de una misa en la Catdreal San Patricio de Nueva York.

“Vivimos un momento muy especial: la comunidad colombiana se reunió en la misa en honor al Divino Niño. Elevamos una oración especial por las víctimas del terremoto y por sus familias. Allí hablé de la resiliencia de nuestro pueblo. Colombia ha respondido a esta tragedia con solidaridad, fortaleza y esperanza. A los colombianos que viven lejos de nuestra tierra les digo: gracias por mantener vivo este vínculo con el país y por acompañar con su fe a quienes hoy enfrentan el dolor y trabajan para salir adelante”, dijo en ese trino.

Vicepresidente José Manuel Restrepo abona terreno con empresarios iberoamericanos para atraer inversión a Colombia

En otra publicación, compartió lo que será una de las metas de ese viaje: atraer inversión al país. El vice relató que se realizó una reunión entre Restrepo y los directivos de Ceapi-Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, para encontrar las sinergias necesarias que hagan realidades las inversiones. Restrepo recibió el espaldarazo de Nuria Vilanova Giralt, presidenta de Ceapi, y Ana Pastor, secretaria de la organización. “Tu vicepresidencia crea las condiciones propicias para que las inversiones se puedan dar”, señala la publicación.

En un video publicado en redes sociales, el embajador ante la ONU, el jurista Mauricio Gaona, explicó lo que se vivirá esta semana en ese organismo internacional.

“Se discutirán varios de los temas más trascendentales para Colombia y el futuro de la humanidad, incluyendo inteligencia artificial, tecnología cuántica, cambio climático, el conflicto en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania y las misiones de paz en el mundo”, dijo.

Estos serán los temas estratégicos que abordará Colombia en la Asamblea General de la ONU, según el embajador Mauricio Gaona

El diplomático narró que se han cuadrado una serie de reuniones con delegaciones de todo el mundo. Mencionó Singapur, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Suiza, Austria, República Dominicana, Barbados, Perú, Chile, Reino Unido, Grecia, Argelia, Ghana, Paraguay, Uruguay y Ecuador. “Abrirán espacios comerciales y económicos para los colombianos”, dijo Gaona sobre esos encuentros.

La delegación de alto nivel también estará acompañada por el canciller Omar Bula y la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araujo.