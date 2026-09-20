Juan David Piedrahíta es el nuevo alcalde de Cartago, Valle del Cauca, tras elecciones atípicas

Los cartagüeños vivieron una jornada electoral atípica este domingo, 20 de septiembre, en la que eligieron como su nuevo alcalde a Juan David Piedrahíta; lo llamativo es que esta jornada se llevó a cabo porque el Consejo de Estado había anulado la elección de Piedrahíta por doble militancia.

A tres días de elecciones en Cartago, se conoce posible decisión del CNE que pediría revocar inscripción del exalcalde Piedrahíta

Según informó la Registraduría, con el 100 % de la información de las 317 mesas que fueron instaladas, Piedrahíta obtuvo 17.894 votos, que representan el 56,30 % de la votación.

En segundo lugar quedó Oscar Esteban Morillo Rincón con 11.370 votos, correspondientes al 35,77 %. Le sigue César David Grajales Suárez, con 1.526 votos, el 4,8 %; y en el último lugar quedó John Jairo Aguirre Salazar, con 95 votos, el 0,29 %. El voto en blanco obtuvo el 2,81 %, con 895 votos.

Uno de los debates que se ha generado en el municipio es si el alcalde sancionado podía llegar nuevamente a ese cargo. Precisamente, ese fue uno de los puntos de la campaña de Piedrahíta, quien dijo que podía participar.

“Estoy habilitado y listo para volver a trabajar por Cartago. Este 20 de septiembre, votemos por el alcalde de la gente. Porque lo que se construye con la gente, se defiende con la gente”, había dicho el mandatario local.

Aunque en medio de la campaña se presentaron algunas revocatorias de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el tema no se terminó por resolver de fondo y Piedrahíta quedó inscrito para participar en esos comicios.

Por su parte, la decisión del Consejo de Estado se produjo debido a que, durante la campaña para llegar por primera vez a ese cargo, habría apoyado a un candidato distinto al de su colectividad. Por esta razón, el alto tribunal solicitó a la Registraduría realizar nuevamente las elecciones atípicas.

Cartago, Valle, eligió a su nuevo alcalde. Foto: COLPRENSA

Se trató de una decisión en segunda instancia, luego de que el Tribunal Administrativo del Valle determinara que el alcalde incurrió en doble militancia, decisión que posteriormente fue respaldada por el Consejo de Estado.

Las sanciones a mandatarios locales y regionales por doble militancia han llevado a que varios de ellos tengan que dejar sus cargos y a que se convoquen nuevas elecciones. Aunque existen casos en los que el mandatario sancionado ha vuelto a ganar los comicios, son pocos los registros de este tipo. Por ello, no se descarta que puedan presentarse nuevas demandas contra su elección. Sin embargo, el mandatario local sostiene que no estaba inhabilitado.