Víctima de las Farc cuestiona los resultados de la JEP y afirma: “Por mí, que se acabe esta ignominia”

Un amplio debate ha generado el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo de La Habana con las Farc en 2016, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde distintos sectores han cuestionado que, durante sus diez años de funcionamiento, se hayan invertido más de 4 billones de pesos y que serían pocos los resultados en materia restaurativa para las víctimas.

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Precisamente, una de las personas que padeció los vejámenes de la guerrilla fue Deisy Dorelly Guanaro, quien se pronunció sobre toda esta polémica.

“Como víctima y sobreviviente del conflicto, también tengo derecho a hacer una pregunta: ¿para qué ha servido realmente la JEP para las víctimas de Colombia? Tenemos derecho a preguntar qué ha hecho durante todos estos años y en qué se han invertido los más de cuatro billones de pesos destinados a su funcionamiento, pero, sobre todo, cuáles han sido los resultados concretos para quienes seguimos esperando verdad y justicia", aseguró.

Según contó, en su caso lleva varios años buscando justicia y, durante los últimos dos, ha exigido que la persona que le hizo daño cuando era menor de 12 años sea incluida en el Caso 07, referente al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Guanaro cuestionó que apenas se haya llamado a su victimario a versión libre. “¿Eso es justicia para las víctimas?”, criticó.

En su caso, dijo que está de acuerdo con que se acabe este tribunal especial. “Y si me preguntan a mí, como sobreviviente del conflicto, mi respuesta es clara: por mí, que se acabe esta ignominia. No queremos que sigan hablando en nuestro nombre mientras nosotros seguimos esperando. Queremos verdad, justicia, resultados y rendición de cuentas. Basta de impunidad”, afirmó.

El tribunal especial de paz ha generado todo un debate sobre sus resultados. Foto: SEMANA

La víctima de las Farc pidió que acaben las “burlas” y la “impunidad” y que los responsables de graves crímenes de lesa humanidad deben responder ante la justicia. “Las víctimas tenemos derecho a ser escuchadas, a conocer toda la verdad y que quienes cometieron estos crímenes respondan por sus actos”, dijo.

En los últimos días se ha generado todo un debate alrededor del papel de la JEP por los recursos que ha tenido que invertir el Estado en su funcionamiento, mientras que las víctimas siguen esperando respuestas y una reparación efectiva por los crímenes que sufrieron en medio del conflicto armado.

La disputa ya ha llegado a los tribunales internacionales. A la Corte Penal Internacional (CPI) fueron enviados distintos conceptos que piden, por un lado, el respaldo al tribunal especial, mientras que, por el otro, solicitan que se evalúen las penas que han impuesto a los exguerrilleros.