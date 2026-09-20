Google Maps se actualizó para los vehículos: estos son los cambios de Android Auto y cómo activarlos

Google Maps renovó su plataforma en Android Auto con una actualización enfocada en la seguridad y la personalización de los trayectos. La aplicación, con más de 10.000 millones de descargas en la Play Store, ajustó sus funciones clave para optimizar la conducción.

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Los nuevos cambios en Maps

Aunque Google no detalló los cambios de su actualización, ya son evidentes en el uso de la aplicación. Así, los periodistas del portal especializado Android Authority detallaron las siguientes modificaciones:

1. Personalización directa: el avatar de conducción cambia en el auto

Esta es una modificación visual. Anteriormente, si el conductor deseaba sustituir la clásica flecha azul de navegación por el ícono de un vehículo o modificar su color, debía realizar el ajuste de forma obligatoria desde la aplicación móvil de Google Maps, pero ahora lo podrá hacer desde la pantalla de su vehículo en el apartado “Driving avatar”.

La nueva actualización permite personalizar el ícono. Foto: Captura de pantalla de Google Maps

2. Velocímetro y límites de velocidad en tiempo real sin ruta activa

Antes de la actualización, para visualizar la velocidad a la que se circula y el límite permitido en la vía, era indispensable fijar un destino e iniciar la navegación paso a paso; sin embargo, detallaron que ahora se puede habilitar la aplicación para que lo haga siempre, sin importar si no se ha activado la ruta.

3. Cambio de identidad visual: el nuevo logo de Android Auto

A nivel estético, Android Auto abandona su icónico logo azul plano para adoptar un diseño renovado con acentos en color verde, alineándose con la paleta de color e identidad visual moderna del sistema operativo Android.

4. Motion Assist: reducción del mareo por movimiento

Con Motion Assist buscarán reducir el mareo en viajes al sincronizar lo que el pasajero ve en el celular con el movimiento real del vehículo. A través de los sensores del teléfono, la herramienta detecta giros, frenadas y aceleraciones, proyectando pequeños puntos animados en los bordes de la pantalla que se mueven en dirección opuesta al carro.

Función Antes de la actualización Ahora con la actualización Avatar de vehículo Solo se podía cambiar el ícono desde la app de Google Maps en el celular. Se puede personalizar el ícono y su color directamente en la pantalla del auto. Velocímetro y límites Solo aparecían si se iniciaba una ruta de navegación hacia un destino. El velocímetro y el límite de velocidad están siempre visibles, incluso sin ruta activa. Identidad visual Ícono de Android Auto en color azul plano tradicional. Nuevo logo con acentos verdes, alineado con la imagen moderna de Android. Confort en viaje (Motion Assist) Sin herramientas nativas para combatir el mareo en el celular. Animaciones en los bordes de la pantalla que reducen el mareo al sincronizar la vista con el movimiento del carro.

¿Quién puede actualizarlo y cómo hacerlo?

De acuerdo con la información que emite la propia aplicación en la tienda de aplicaciones Play Store, esta nueva versión solamente está disponible para Android Auto 17.8 y Google Maps 26.38 en adelante; aquí no se tiene en cuenta la versión móvil.

Diferencias entre Waze y Google Maps con su nueva actualización, ¿con cuál se queda?

A pesar de que el teléfono no debe tener una versión específica, es a través de este dispositivo y su tienda de aplicaciones que los usuarios pueden actualizar la plataforma en el automóvil.

Así las cosas, la innovación ofrecería una tecnología más inteligente que le permite al conductor una experiencia más sofisticada con su aplicación de movilidad.