Diferencias entre Waze y Google Maps con su nueva actualización, ¿con cuál se queda?

En la categoría de navegación de las tiendas de aplicaciones, las dos alternativas que puntean en cantidad de descargas son Google Maps y Waze, respectivamente, en ese orden. Luego de la más reciente actualización de Google Maps, en la que se integra la IA Gemini, surge la pregunta: ¿es el fin para la competencia?

Google Maps se actualiza con Gemini: ahora permite preguntar rutas y lugares como si fuera un chat

Estas dos aplicaciones pertenecen a la misma casa, ya que Google es el dueño de estas herramientas tecnológicas que aparentemente compiten. Ambas incluyen navegación GPS punto a punto y les brindan las alternativas a los conductores que buscan navegación gratuita.

Los números de Maps son mucho más fuertes. Foto: Getty Images

Sin embargo, los mismos usuarios aseguran que no terminan enfocándose en lo mismo y, en consecuencia, no ofrecen las mismas soluciones. Las últimas actualizaciones de Google Maps así lo demostrarían, pues las incorporaciones de la aplicación resolverían necesidades completamente diferentes a las que sirve Waze.

Novedades importantes en la actualización de Google Maps

“Pregúntale a Maps”

Esta nueva función impulsada por la inteligencia artificial Gemini le permite interactuar a los usuarios con el mapa mediante preguntas complejas en lenguaje natural. La aplicación analiza datos de lugares, reseñas y mapas para ofrecer respuestas personalizadas.

Por ejemplo, el usuario puede decir o escribir: “¿Dónde puedo cargar mi celular sin hacer fila?”. Según lo evidenciado, la aplicación mostrará lugares que coincidan con esas necesidades, basándose en reseñas, horarios y ubicación.

Navegación inmersiva

Este modo rediseña la navegación con mapas en 3D, terreno realista y señalización más clara. Permite ver carriles, intersecciones y puntos de referencia con mayor detalle para facilitar la conducción.

Cuando un conductor se aproxima a una salida de autopista, el mapa muestra una recreación visual del cruce y señala exactamente qué carril debe tomar.

Google Maps just set Apple Maps back another 5 years.



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Sugerencias inteligentes en tiempo real

La inteligencia artificial de Gemini ahora puede recomendar lugares o actividades según la situación del usuario, analizando información de más de 300 millones de sitios y reseñas dentro de Google Maps.

El usuario puede solicitarle: “Encuéntrame una cancha de tenis con luces para jugar de noche” y la aplicación le mostrará alternativas que cumplan exactamente con esa condición.

Vista avanzada del destino y estacionamiento

La actualización mejora la llegada al destino mostrando imágenes del lugar, accesos y zonas de estacionamiento cercanas. Esto busca reducir la confusión cuando el usuario llega al punto final del recorrido.

Si el usuario se dirige a un restaurante, Maps puede mostrar la entrada del edificio, estacionamientos cercanos y calles alternativas para llegar.

Maps supera en usuarios a Waze

Portales especializados en tecnología como Xataka han reportado la cantidad de usuarios de cada aplicación, que demuestran una gran superioridad de Maps.

La función ‘oculta’ de Google Maps que permite recorrer ciudades en 3D: dónde está disponible y cómo usarla

Google Maps acumula más de 2.000 millones de usuarios mensualmente, mientras Waze tiene 140 millones. No obstante, esta realidad no significa que esta última “está muerta”; sí hay más contenidos exclusivos por parte de Maps; sin embargo, su “competidor” tiene alternativas de interacción social.

Google compró Waze en 2013, debido al componente diferencial de interacción ciudadana. La elección de una aplicación u otra por parte de los usuarios depende del uso que se necesita.

Google Maps suele ser mejor para buscar lugares, planear viajes o moverse en distintos medios de transporte.

Waze suele ser preferida por conductores que buscan evitar tráfico y recibir alertas en tiempo real en carretera.