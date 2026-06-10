La innovación en la industria cervecera suele concentrarse en nuevos sabores, recetas o empaques. Sin embargo, una empresa emergente colombiana busca transformar un elemento mucho más profundo del negocio: la forma en que se produce, distribuye y consume la cerveza.

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Se trata de HASP, una empresa que presentó en Alimentec 2026 una tecnología denominada Draëft, un sistema que permite preparar bebidas de perfil cervecero prémium en el momento de servirlas y que, además, ofrece al consumidor la posibilidad de elegir si desea consumirlas con alcohol, bajas en alcohol o completamente libres de este componente.

El desarrollo es resultado de ocho años de investigación iniciados en 2018 y de un proceso de validación comercial realizado en Colombia y Estados Unidos. Durante ese tiempo, la compañía asegura haber servido más de 100.000 bebidas para probar y perfeccionar el funcionamiento de la tecnología.

Según Mirko Hofmann, CEO y cofundador de HASP, el proyecto nace de un cambio en las preferencias de los consumidores. “La relación de las personas con el alcohol está cambiando. Los consumidores quieren decidir más, personalizar más y consumir mejor. Nosotros desarrollamos una tecnología que les permite hacerlo sin renunciar a la experiencia”, explicó.

La tecnología funciona a partir de concentrados cerveceros que son reconstituidos dentro de un equipo patentado por la compañía. El sistema utiliza agua potable filtrada, la enfría, la carbonata y la mezcla con el concentrado, permitiendo obtener una bebida recién preparada en el punto de venta. Además, el consumidor puede definir si desea agregar alcohol al producto final.

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HASP asegura que Draëft es actualmente el único equipo en el mundo capaz de reconstituir una bebida de perfil cervecero prémium directamente en el punto de venta a partir de concentrado de cerveza.

La compañía asegura que la tecnología reduce significativamente el uso de empaques tradicionales. Foto: Getty Images

El desarrollo está protegido por una patente colombiana y otra internacional con cobertura potencial en más de 150 países, una apuesta que busca convertir una innovación desarrollada en Colombia en una tecnología exportable.

Más allá de la experiencia del consumidor, la empresa destaca los beneficios ambientales del modelo. Según sus estimaciones, la tecnología permite reducir hasta un 92 % el material de empaque utilizado frente a los sistemas tradicionales y podría disminuir cerca de un 50 % la huella de carbono asociada a la industria cervecera.

La compañía calcula que si apenas el 1 % de la producción de cerveza tipo lager en América Latina migrara hacia modelos similares, podrían evitarse alrededor de 140.000 toneladas de CO₂ al año.

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La iniciativa también busca responder a cambios en el mercado de bebidas. Hofmann señaló que cada vez más consumidores buscan reducir el consumo de alcohol sin abandonar experiencias asociadas a la cerveza. Según explicó, una de las ventajas del sistema es que el alcohol se convierte en un elemento opcional y no en una característica obligatoria del producto.

El empresario también considera que existe una oportunidad para ampliar la oferta disponible en el mercado colombiano. Según indicó, las cervezas artesanales representan menos del 0,5 % del mercado nacional, mientras que en Estados Unidos alcanzan cerca del 17 % y en algunos países europeos llegan al 32 %. Para HASP, esta diferencia refleja el potencial que aún existe para diversificar el consumo de cerveza en Colombia.

El proyecto también evidencia una apuesta empresarial de largo plazo. La startup ha invertido cerca de US$1 millón en investigación y desarrollo, recibió una ronda pre-seed por US$600.000 liderada por Ímpetu Ventures y actualmente adelanta una nueva ronda de financiación para impulsar su expansión.

Aunque el mercado colombiano de cerveza continúa dominado por grandes jugadores, Hofmann aseguró que la empresa no busca competir directamente con ellos. Su estrategia está enfocada en bares, restaurantes, hoteles y establecimientos que buscan ofrecer experiencias diferenciadas a sus clientes.

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La recepción inicial parece favorable. Según la compañía, el 90 % de su primer lote comercial ya se encuentra comprometido, mientras prepara su expansión hacia nuevas ciudades de Colombia y posteriormente a mercados como Ecuador y Perú.

En una siguiente etapa, la empresa proyecta desarrollar versiones de la tecnología orientadas al consumo en hogares, ampliando así el alcance de una innovación que busca cambiar la manera en que se sirve y consume cerveza.