El innovador programa que está detrás de la calidad de la leche que consumen los colombianos

“Cada mañana, mucho antes de que salga el sol, comienza una labor que para mi familia es mucho más que un trabajo: producir leche de calidad. Soy parte del Club de Productores de Lactalis y, desde nuestra finca, entendemos que detrás de cada vaso de leche hay esfuerzo, disciplina y un compromiso permanente con las familias colombianas que la consumen.

Hace algunos años nuestro proceso era más complejo. La leche debía transportarse en cantinas y recorrer largos trayectos antes de llegar a un centro de acopio. Hoy, gracias al acompañamiento de Lactalis, contamos con infraestructura de frío que nos permite conservar la leche desde el primer momento, protegiendo su calidad y garantizando mejores condiciones para nuestra producción. Pero el compromiso no termina en la finca. Durante todo el proceso recibimos acompañamiento técnico y capacitación para fortalecer nuestras prácticas productivas.

Para nosotros eso ha sido clave, porque el respaldo nos ha permitido mejorar la productividad, trabajar con estándares más altos y asegurar que cada litro de leche cumpla con los requisitos de calidad que exige la industria.

Una de las personas fundamentales en todo este proceso es Karen Páez, directora de Calidad de Lactalis Colombia, quien lidera los controles y protocolos que garantizan la inocuidad del producto. Gracias a su trabajo y al de su equipo, la leche que producimos es analizada y monitoreada rigurosamente para asegurar que llegue en óptimas condiciones a los hogares colombianos.

Karen Páez, directora de Calidad de Lactalis Colombia, asegura que la leche se procesa con estrictos protocolos de calidad e inocuidad. Foto: Lactalis - API

También ha sido fundamental el liderazgo de Hernán Vásquez, director de Milk Collection de Lactalis Colombia, quien impulsa programas que fortalecen a los productores y promueven la formalización del sector. Su visión ha permitido que más ganaderos accedamos a herramientas, tecnología y esquemas de trabajo que generan estabilidad y crecimiento para nuestras familias.

Hoy sabemos que producir leche no es solo obtener un alimento; es participar en una cadena construida sobre la confianza, la calidad y el trabajo conjunto. Desde la finca hasta la mesa de los consumidores, cada vaso de leche refleja el compromiso de quienes la producimos y de un equipo bien estructurado que trabaja todos los días para garantizar los más altos estándares. Porque la calidad comienza en el campo y se construye en cada etapa del camino”.

Alianzas de valor

La historia de Wilson Avella, administrador de una finca en El Rosal, Cundinamarca, es la misma de otros 1.200 productores que forman parte del programa Club del Productor de Lactalis, una importante cadena de abastecimiento en la que más del 40 por ciento de ellos cuenta con una red de frío suministrada por la compañía mediante tanques de enfriamiento.

“El objetivo es construir relaciones sostenibles y de largo plazo con nuestros aliados, ayudándolos a mejorar la calidad de la leche y la competitividad de sus fincas”, explicó Vásquez.

Para Hernán Vásquez, director de Milk Collection de Lactalis Colombia, más allá de producir leche, el reto de Colombia es formalizar al sector. Foto: Lactalis - API

En el marco del Día Mundial de la Leche, la compañía, reconocida por marcas tradicionales como Parmalat y Proleche, resalta el trabajo que realiza junto con pequeños y medianos productores del país para garantizar que cada gota de leche conserve los más altos estándares de calidad e inocuidad desde el ordeño hasta el consumo final.

Para productores como Wilson, este acompañamiento transformó por completo su operación, pues la productividad del hato se incrementó en más del 40 por ciento, mejorando los ingresos diarios y la rentabilidad del negocio. Según Karen Páez, al ser un alimento altamente nutritivo, la leche requiere de una cadena de frío inmediata y rigurosa.

“Desde el momento en que la leche es extraída de la ubre, se deben seguir estrictos protocolos de higiene y refrigeración para evitar el crecimiento acelerado de bacterias naturales presentes en el producto”, señaló la experta.

Gracias al Club del Productor, los aliados de Lactalis reciben acompañamiento para que mejoren la rentabilidad del negocio y consigan leche de mejor calidad. Foto: Lactalis - API

Por esta razón, el enfriamiento rápido se convierte en el primer gran paso para asegurar la inocuidad y preservar las propiedades nutricionales de la leche que consumen millones de familias.

Liderar la formalización

El trabajo de Lactalis, sin embargo, va más allá de lo técnico y una de sus grandes apuestas es formalizar al sector. “Más que producir leche, el gran reto del país es fortalecer la formalidad”, aseguró Vásquez, al recordar que cerca del 50 por ciento del mercado nacional aún opera en la informalidad.

A través de modelos de compra formal y relaciones sostenibles de largo plazo establecidas dentro del Club del Productor, la compañía busca brindar estabilidad, garantizando la compra diaria de su producción y promoviendo esquemas de pago basados en calidad, bajo los lineamientos establecidos por la regulación colombiana.

Actualmente, cerca del 70 por ciento de los proveedores de Lactalis corresponden a pequeños y medianos productores ubicados en los ocho departamentos donde la compañía tiene presencia en Colombia. Por eso, la meta para 2030 es ampliar significativamente la cobertura del Club del Productor y continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y productivas de los ganaderos vinculados para que tengan mejores producciones y una mayor rentabilidad.

Casos como el de Wilson reflejan que detrás de cada vaso de leche existe un trabajo conjunto entre productores, transportadores, equipos técnicos y especialistas en calidad que comparten un mismo propósito: garantizar confianza, transparencia y nutrición para millones de consumidores colombianos.

*Contenido elaborado con apoyo de Lactalis