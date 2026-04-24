Alquería: de un vaso de leche a acompañar la vida de los colombianos todos los días

¿Cómo se explica a una familia algo como estar entre las marcas más queridas de Colombia? ¿Cómo se sustenta, cómo se traduce en números algo que en realidad se vive en lo cotidiano? Hay cosas que no caben en un indicador: un niño o una niña pidiendo Alquería en el desayuno, una mamá confiando la nutrición de sus hijos, una familia que la vuelve parte de su rutina sin pensarlo.

Alquería construyó su historia a partir de algo simple: una mesa, una familia y un vaso de leche. Ese gesto se vino de una promesa clara: un vaso de leche tenía que representar siempre un vaso de salud. Detrás de esa idea había algo más profundo, la tranquilidad de saber que lo que llegaba a casa había sido cuidado, con los más altos estándares de calidad, desde la finca hasta ese momento compartido.

Esa confianza creció con los años. Generaciones de niños y niñas crecieron con la compañía, y generaciones de padres la eligieron todos los días. Alquería no solo estuvo en la nevera, estuvo en la tranquilidad de quienes querían dar lo mejor en cada comida. Pero la vida cambió. Los días se llenaron de pausas, de loncheras, de comidas rápidas entre actividades. Y la empresa decidió moverse con ese cambio. La compañía entendió que nutrir ya no era un solo momento, sino muchos momentos a lo largo del día.

Alquería mantiene su liderazgo en leche, crema, y ahora avena con calcio, arequipe y suero costeño; Freskaleche fortalece la cercanía regional, y Quesos Del Vecchio, con una historia de más de 100 años, aporta una experiencia auténtica que combina su origen italiano con una profunda conexión colombiana. Por su parte, el emprendimiento de Vitad introduce nuevas ocasiones de consumo alineadas con el estilo de vida actual, con una fórmula honesta que no sacrifica sabor. Este ecosistema permite que la marca esté presente en la mesa, en la lonchera y en las pausas del día.

Hoy Alquería está en el desayuno, en la lonchera, en una pausa en el trabajo o en la cocina de todos los días. No se trata de estar en más productos o categorías, sino de estar en más momentos. Se trata de seguir acompañando lo que realmente importa.

Ese camino tiene una intención clara: nutrir el futuro de Colombia, transformando sueños en realidades. Un propósito que no se queda en palabras, sino que se vive en cada decisión, en cada producto y en cada relación que construye la compañía a lo largo del país.

Como el haka del rugby neozelandés, que más que un ritual es una declaración de identidad, lo que hace Alquería todos los días es una forma de recordar quién es y para qué existe. No se trata solo de competir o crecer, sino de honrar una historia, una comunidad y una manera de hacer las cosas bien.

Por eso, estar entre las marcas más queridas del país no es un dato. Es una relación que se construye todos los días, en millones de pequeños momentos que no se pueden medir, pero que sí se pueden sentir, en las vidas de los colombianos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Alquería