Beneficios y tarifas preferenciales: así es la alianza de Servibanca con una de las cooperativas más grandes del país

Con más de 63 años de tradición en el sector cooperativo y 26 años de especialidad en la modalidad de ahorro y crédito, Financiera Comultrasan acaba de inscribir su nombre en la historia del cooperativismo colombiano. Hoy ya son 500.000 los asociados que confían en ella. Una cifra posible gracias a más de seis décadas de cercanía, solidez y soluciones que buscan mejorar la inclusión financiera.

Reconocida desde 2003 por ASCOOP (Asociación Colombiana de Cooperativas) como la primera cooperativa del país en número de asociados, activos y patrimonio dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, la entidad opera hoy en seis departamentos: Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cesar y Atlántico. Su red de 62 agencias y su creciente ecosistema digital la han convertido en un referente nacional del modelo solidario.

Pero llegar a medio millón de personas no es solo una hazaña de crecimiento. Es, sobre todo, una historia de confianza construida en territorios donde el acceso a servicios financieros ha sido históricamente limitado. “Este logro es mucho más que una cifra, es la confirmación de la confianza que miles de personas han depositado en Financiera Comultrasan”, destaca Luz Mary Blanco Jiménez, gerente comercial.

En ese camino, el modelo cooperativo ha sido clave. “Más allá de ofrecer productos financieros, nuestra propuesta combina ahorro, crédito, inversión y beneficios sociales bajo principios de solidaridad, inclusión y cercanía”, explica Luz Stella Villamizar Barrera, directora de producto. Bajo esta lógica, el asociado no es un cliente tradicional, también es dueño de la cooperativa, lo que implica diversos beneficios. “Ejemplo de ello son los bajos costos en tarifas o cobros, como la comisión Mipyme, y retiros en cajeros automáticos asociados al cumplimiento de condiciones de ahorro”, agrega Villamizar Barrera.

Durante 2025, ese crecimiento también vino acompañado de la modernización de los canales de atención. La Agencia Virtual y la App Móvil se consolidaron como la columna vertebral de la estrategia digital de la entidad. Así, más de 55.000 asociados utilizaron los nuevos canales digitales, completando cerca de 433.000 transacciones por más de 212.000 millones de pesos. De hecho, los canales virtuales ya representan el 11 por ciento del total de transacciones.

Aliado estratégico

Financiera Comultrasan encontró en Servibanca la pieza que completa su modelo de acceso financiero. Esta alianza desde el año 2005 aporta más de 2.500 cajeros automáticos a nivel nacional, 27 de ellos ubicados directamente en agencias de la cooperativa, fortaleciendo la experiencia integrada para el asociado.

El impacto se traduce en beneficios concretos: tarifas preferenciales frente a otras redes nacionales, consulta de saldo gratuita en toda la red Servibanca y disponibilidad transaccional 24 horas al día. Cada retiro, cada consulta y cada operación es una muestra de que la cooperativa está presente incluso donde no hay una agencia física. “Desde una perspectiva estratégica, esta alianza optimiza el uso de recursos, mejora la eficiencia operativa y reduce la carga de inversión tecnológica, permitiendo a la cooperativa enfocar sus esfuerzos en el fortalecimiento de la experiencia del asociado, el desarrollo de canales digitales y la generación de valor social, sin perder presencia ni capilaridad física a nivel nacional”, destaca Ángela Patricia Latorre, jefe de Canales Virtuales y Electrónicos de Comultrasan.

Con más de 30.000 transacciones mensuales registradas en cajeros automáticos, esta red se consolida como un canal de confianza y respaldo para asociados que siguen valorando el efectivo, especialmente en municipios y zonas donde la transición digital aún es progresiva. El reto ahora es escalar esa cobertura sin perder cercanía: lograr que cada persona, sin importar su ubicación o nivel de digitalización, pueda acceder a servicios financieros de manera simple, confiable y oportuna. Luz Mary Blanco Jiménez aseguró que “el desafío es personalizar la experiencia y mantener al asociado en el centro de la organización, pues seguimos convencidos de que nuestra mayor fortaleza es, y seguirá siendo, la confianza de los más de 500.000 asociados que hacen posible esta gran fuerza colectiva”.

Con pasos de gigante

Estos son algunos de los datos más relevantes de Financiera Comultrasan que evidencian su solidez y crecimiento:

500.000 asociados a corte de marzo 2026.

$2,08 billones en activos totales al cierre de 2025.

163.000 asociados impactados con programas sociales a corte de 2025.

+36,59 % de crecimiento en excedentes a corte de 2025.

433.000 transacciones digitales en 2025.

+2.500 cajeros automáticos en todo el territorio nacional gracias a la alianza con Servibanca.

*Contenido elaborado con el apoyo de Servibanca