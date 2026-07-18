Colombia Tech Week está de regreso con los CEO y líderes tech que más están moviendo la industria. Estos son los detalles

Colombia Tech Week se prepara para convertirse en el epicentro tecnológico de la región. En sus dos ediciones anteriores reunió en total a más de 30.000 personas de 50 países en cerca de 365 eventos, y este año la meta es superarlo. “Colombia ya ha demostrado que nuestro ecosistema genera disrupción, evolución, resiliencia y, sobre todo, innovación”, aseguró Laura Forero, cofundadora de Colombia Tech Week.

Del 10 al 16 de agosto, el evento busca reunir a más de 20.000 asistentes y 4.000 tomadores de decisiones, desplegando una agenda gratuita con más de 150 eventos repartidos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Sogamoso. “Será una de las ediciones más ambiciosas”, adelantó Forero. El punto central será Colombia Tech Fest en el Parque Museo El Chicó, en Bogotá, los días 13 y 14 de agosto, a donde llegarán más de 140 speakers internacionales distribuidos en dos escenarios.

Las voces más esperadas

En el terreno fintech, la lista de confirmados reúne a algunos de los nombres que más han movido la industria financiera de la región. Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO de Clara, es uno de los más esperados. En su terreno ha construido una de las plataformas financieras B2B más relevantes para empresas latinoamericanas.

Santiago Suárez, cofundador y CEO de Addi, es otro de los invitados principales. Addi es una de las fintechs más relevantes de la región, ya que utiliza tecnología financiera para cambiar la forma como las personas compran, pagan y acceden a crédito. Algo en lo que Tomás Bercovich, fundador y CEO de Global66, también tiene mucho que ver; su empresa resuelve una fricción histórica en Latinoamérica: mover dinero entre países con simplicidad y rapidez.

Nombres como el de Dusko Kelez, fundador y CEO de Hapi, una fintech orientada a abrir el acceso a inversión y mercados financieros en la región, y Diego Caicedo, country manager Colombia de Revolut, una de las fintechs más reconocidas por su mirada global sobre banca digital, producto y expansión, son otras de las voces esperadas del evento.

Al bloque financiero se suman historias de escalamiento en otras industrias. Felipe Villamarín, cofundador de Rappi, aportará el testimonio de quien construyó, desde Colombia para la región, una solución exitosa.

Dylan Rosemberg, CEO de Growth Rockstar y cofundador de 30X, compartirá lecciones aprendidas de su trayectoria, pues, cuando grandes compañías como Coca-Cola necesitan crecer en América Latina, es a él a quien acuden. Lucas Muñoz Tobón, CEO de Mimo’s, y Yuri Misnik, CTO de inDrive, son otros de los más esperados.

Finalmente, Colombia Tech Fest dejará espacio para una conversación que se sale del terreno empresarial. Juan Pablo Raba, creador y host de Los hombres sí lloran, participará con una mirada sobre salud mental masculina, y la inteligencia artificial también tendrá un lugar transversal en la programación, con paneles especializados y talleres sectoriales sobre automatización, marketing, educación y derecho.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Colombia Tech Week.