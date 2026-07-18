“Nadie quiere jugar el partido”: declaraciones que ponen en alerta a Francia ante Inglaterra

A las 4 de la tarde de este sábado, 18 de julio de 2026, la selección francesa de fútbol se enfrentará a Inglaterra para definir el tercer y el cuarto puesto del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Miami, Estados Unidos.

🔴 EN VIVO | Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: definidos los 11 titulares de cada selección

Ambos equipos llegaron a las semifinales del torneo, instancia en la que cayeron en sus respectivos encuentros. Les Bleus perdieron 2-0 ante la selección española de Lamine Yamal, mientras que los ingleses sufrieron una remontada a manos de la selección de Argentina.

Ahora, los dos equipos, ya sin posibilidades de ganar el trofeo, se enfrentarán para conocer cuál será la tercera mejor selección de la competencia.

No obstante, la llegada de este encuentro tiene un punto de altibajo para varios jugadores, sobre todo por parte de los integrantes franceses.

El desánimo por parte de la selección de Francia

Durante la rueda de prensa previa al encuentro entre la selección de Francia e Inglaterra, el defensa central de Les Bleus, Ibrahima Konaté, respondió varias preguntas. Durante la comparecencia, se notó que el próximo jugador del Real Madrid no tenía mucho ánimo, tras haber sufrido una derrota contra España que le costó a su equipo el paso a la final de la Copa del Mundo.

Ante el próximo encuentro contra Inglaterra, Konaté comentó que tanto él como sus compañeros de selección no querían disputar el tercer y cuarto puesto.

No obstante, el central afirmó que, a pesar de la circunstancia, buscarán la victoria para llevar una medalla de vuelta a su país: “Es un partido que nadie hubiera querido jugar. Buscaremos ganar y volver a casa con una medalla”.

🇫🇷🗣️ "Nadie quería jugar este partido por el tercer puesto", las palabras de Konaté previo al partido ante Inglaterra.#Fox26 pic.twitter.com/dgQpKJRsKV — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) July 17, 2026

Asimismo, mencionó que este pensamiento no solamente lo tienen los franceses, sino también los ingleses, quienes, de la mano de Thomas Tuchel, muestran esa inconformidad de participar en este encuentro.

“He visto que Thomas Tuchel ha dicho que nadie quiere jugar este partido por el tercer puesto. Tiene razón en el sentido de que queríamos jugar la final, y no este partido. Pero no tenemos elección”

A pesar de esto, Konaté aprovechó el espacio para agradecer a su entrenador, Didier Deschamps, quien dejará su cargo como técnico de la selección francesa cuando finalice el torneo.

El nuevo jugador del Real Madrid destacó los logros que Deschamps alcanzó durante su tiempo con el equipo, entre ellos, haber llevado a Francia al título del Mundial de 2018.