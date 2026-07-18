Inglaterra le pasó por encima a Francia en el primer tiempo: ‘vapuleada mundial’ en Miami

Apenas a los 2 minutos del primer tiempo, Declan Rice puso a ganar a Inglaterra sobre Francia. Fue este sábado, 18 de julio, en Miami, durante el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026.

¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.



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🔴 EN VIVO | Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Rice, figura también con su equipo, el Arsenal de Londres, fue quien recuperó la pelota, avanzó y luego sacó un remate desde el borde del área que dejó sin opciones al guardameta rival, Mike Maignan.

Ese 1-0 le dio tranquilidad a Inglaterra, pero sacudió a Francia. Les Bleus afrontan este compromiso, que además marca el último partido de Didier Deschamps al frente de la selección, a la que dirige desde 2012.

Sin embargo, los ingleses estaban lejos de conformarse. Al minuto 18, apenas 15 después del gol de Declan Rice, llegó el segundo tanto para The Three Lions. Ezri Konsa marcó de cabeza el 2-0 parcial, luego de que previamente le hubieran anulado un gol a Bukayo Saka.

¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami.



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Las alarmas quedaron completamente encendidas en Francia. De llegar como una de las candidatas al título mundial, pasó a sufrir en el primer tiempo del partido por el tercer puesto de la cita orbital.

Como era de esperarse, Francia adelantó sus líneas y comenzó a buscar con urgencia el descuento, pero no lo encontró. Por el contrario, descuidó su defensa y, al minuto 37, Bukayo Saka tuvo su revancha para marcar el 3-0 parcial.

En una llamativa jugada, en la que el portero Mike Maignan intentó achicar su arco, Saka definió con la portería a su disposición y sentenció el 3-0, un resultado que convirtió el encuentro en goleada y que pocos anticipaban antes del pitazo inicial.

¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!



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Para completar la goleada, Saka volvió a anotar, esta vez, a los 45+1 minutos, y puso un abultado 4-0 del que todos hablan en el planeta.

¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!



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Así las cosas, la expectativa está completamente puesta en que Francia salga con una actitud diferente de cara a la segunda mitad. Kylian Mbappé y compañía no encontraron los caminos y dejaron una actuación bastante criticada de arranque.

Es cierto que los dos conjuntos hicieron cambios para este partido. De momento, al que mejor le está saliendo el plan es a Thomas Tuchel.