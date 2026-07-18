Al estilo NBA y NFL: el campeón del Mundial 2026 entre Argentina y España recibirá anillos personalizados

Este domingo, 19 de julio de 2026, el planeta estará paralizado para conocer el nuevo campeón del Mundial de Fútbol 2026, en donde se enfrentarán las selecciones de Argentina y España en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos.

España vs. Argentina: pronóstico de la inteligencia con resultado y campeón del Mundial 2026

El encuentro comenzará a partir de las 2:00 p.m., donde varios aficionados esperan un gran espectáculo, cuyos protagonistas serán las grandes estrellas del deporte, entre ellos Lionel Messi y Lamine Yamal.

Aun así, la final tendrá una novedad inédita en la historia de la competición.

La selección que se consagre campeona, además de recibir el tradicional trofeo y las medallas, también será distinguida con 30 anillos personalizados.

💍 FIFA is dropping CHAMPIONSHIP RINGS for every single player who becomes a 2026 FIFA WORLD CUP CHAMPION!



🏀 First time in history. Straight NBA energy.



💎 THE RING OF THE WORLD CHAMPIONS! pic.twitter.com/qxqHxz0sWL — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 17, 2026

Según lo compartido por la FIFA en sus redes sociales, el anillo tendrá en uno de sus laterales el diseño de la Copa del Mundo, mientras que en los demás costados incorporará los colores que representan al país campeón, ya sea Argentina o España.

La entidad informó que se fabricarán únicamente 2.026 ejemplares. De ellos, 30 serán entregados a los campeones del Mundial, mientras que los 1.996 restantes serán puestos a la venta para aficionados de todo el mundo.

Hasta el momento se desconoce el valor exacto de cada anillo, aunque su precio podría superar los 100.000 dólares, equivalentes a 325.512.068 pesos colombianos. Cada pieza estará numerada y será elaborada a la medida de los jugadores y de los integrantes del cuerpo técnico. Además, estará acompañada por un certificado de autenticidad.

Asimismo, la Fifa señaló que, una vez finalice la final, tanto el capitán como el director técnico de la selección campeona recibirán anillos provisionales para conmemorar el título.

Posteriormente, los 30 anillos destinados a los campeones serán fabricados a la medida y entregados a sus respectivos destinatarios.

La relación de los anillos en otros eventos deportivos

Para muchas personas, este reconocimiento evoca una tradición ampliamente arraigada en el deporte estadounidense, especialmente en la NBA y la NFL.

Desde hace varios años, los campeones de los torneos de baloncesto y fútbol americano, además de recibir sus respectivos trofeos, también son distinguidos con un anillo personalizado.

Estados Unidos ha sido sede recientemente de importantes eventos relacionados con el fútbol, como el Mundial de Clubes de 2025 y la Copa América de 2024.

Fue durante esos torneos cuando comenzaron a incorporarse varias tradiciones propias del deporte estadounidense, entre ellas las presentaciones de los equipos, los espectáculos de medio tiempo y la presencia de celebridades en las tribunas.