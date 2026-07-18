Dónde ver en vivo España vs. Argentina: canal y ‘streaming’ de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo, 19 de julio, entre España y Argentina, en el estadio Nueva York Nueva Jersey. La hora de arranque está programada para las 2:00 p. m. (hora colombiana), y el encuentro podrá ser visto, en vivo, tanto en televisión como vía streaming.

España vs. Argentina: pronóstico de la inteligencia con resultado y campeón del Mundial 2026

España vs. Argentina, final inédita del Mundial 2026: Yamal contra Messi, un duelo de dos generaciones

Para ver la final del Mundial 2026 por televisión, en vivo desde Colombia, se podrá hacer por medio de Caracol, RCN, DirecTV y Win Sports. Vía streaming, online en vivo, están confirmadas las señales de Disney+, DSports y las propias de RCN y Caracol.

¿Cuál es el pronóstico de la inteligencia artificial sobre la final del Mundial 2026?

Gemini coloca a Argentina como campeona, con un marcador de 2-1, y lo sustenta: “El factor emocional y de liderazgo en el último baile mundialista de Lionel Messi, sumado a la mística ganadora y solvencia en momentos límite de figuras clave como el Dibu Martínez o Rodrigo de Paul, le otorgan a Argentina esa milésima de segundo extra de jerarquía necesaria para romper el dominio posicional español”.

Para la inteligencia artificial no hay dudas: Argentina será campeona del Mundo sobre España. Foto: Getty Images.

“La vida es una locura”: Argentina y España descuentan horas para la gran final

“La vida es una locura”, resumió Lionel Messi cuando le preguntaron por la icónica foto bañando a un bebé llamado Lamine Yamal al que se enfrentará dos décadas después el domingo en la apoteósica final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Sucedió en Manhattan, en un acto con más aroma estadounidense que futbolero como previa del cierre de la gran competición que mide a la campeona mundial y sudamericana frente a la europea.

Como prestigiosos testigos: Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant. Además de Messi, su seleccionador, Lionel Scaloni, y el arquero Dibu Martínez; Luis de la Fuente y el capitán, Rodri, por el lado español.

Con esta ensalada de personalidades, toda la expectación estaba en las palabras de Messi, imperial en el Mundial 2026 a los 39 años, sobre su heredero en el Barcelona, Lamine Yamal, recién cumplidos los 19, al que ungió sin saberlo siendo un bebé.

“Que después de aquella foto estemos los dos disputando la Copa del Mundo es tremendo”, dijo sobre el fenómeno español, deseándole que “el domingo no tenga su mejor versión, aunque es difícil”.

Luis de la Fuente, Lamine Yamal, Lionel Messi y Lionel Scaloni. Técnicos y capitanes de España vs. Argentina Foto: SEMANA

¿Cómo ver la final del Mundial 2026, en vivo y por televisión, desde Colombia?

Canales: Caracol, RCN, DirecTV y Win Sports.

¿Cómo ver la final del Mundial 2026, en vivo y por internet (streaming), desde Colombia?

Señales confirmadas: Disney+, DSports y las propias de RCN y Caracol.

*Con información de AFP.