Prensa argentina calienta la final con España: ilusión total por el Mundial 2026

La prensa deportiva argentina, bastante seguida por el mundo entero, palpita la final del Mundial 2026 contra España. La roja y la albiceleste jugarán el partido definitivo, este domingo 19 de julio, en Nueva York.

España vs. Argentina: fecha y hora confirmadas para ver la gran final del Mundial 2026

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Los medios argentinos hacen registros sobre las palabras de sus jugadores, de su entrenador, y de los protagonistas en España. Sin embargo, con cero aires de triunfalismo, informan sobre el partido histórico de este domingo y dan datos que avivan la gran final.

Cabe recordar que nunca antes, Argentina y España habían jugado una final de la Copa del Mundo. Aunque debían verse en la Finalissima 2026, por ser los vigentes campeones de la Eurocopa y la Copa América, el encuentro debió ser cancelado debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

Argentina levantando la Copa América 2024. Foto: Cristian Álvarez / Colprensa

Lamine Yamal celebrando con España la Eurocopa 2024. Foto: AP

Prensa argentina calienta la final con España

Tres de los medios deportivos argentinos más leídos en ese país, como lo son Olé, El Gráfico y TyC Sports, dejaron varias notas en la previa de la gran final del Mundial 2026.

“La masterclass de Luis De la Fuente antes de enfrentar a Argentina” - Olé

“El técnico de España habló con sencillez, humildad y deportividad. No se subió a las polémicas, esquivándolas con elegancia. Puso en valor el significado de llegar a una definición y hasta recalcó el valor del trabajo cuando no hay éxito. Ejemplo“.

“Los campeones no descansan: la Selección Argentina se entrenó tras la hazaña” - El Gráfico

“Los que fueron titulares contra Inglaterra hicieron ejercicios livianos y descansaron, mientras que los que no salieron de la partida se movieron en algunos ensayos con la pelota. La Scaloneta se entrenó en Atlanta, a horas de viajar a New Jersey para el partido que definirá el certamen frente a la roja”.

“Montiel y Nico González, los que ganaron terreno en Argentina para la final ante España” - TyC Sports

“La Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 este domingo desde las 16 y, a la espera del entrenamiento a puertas cerradas de este viernes a las 16.30, hay algunos jugadores como Nico González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno en la consideración tras sus ingresos contra Inglaterra”.