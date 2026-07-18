Prensa argentina calienta la final con España: ilusión total por el Mundial 2026

La prensa deportiva argentina, bastante seguida por el mundo entero, palpita la final del Mundial 2026 contra España. La roja y la albiceleste jugarán el partido definitivo, este domingo 19 de julio, en Nueva York.
Los medios argentinos hacen registros sobre las palabras de sus jugadores, de su entrenador, y de los protagonistas en España. Sin embargo, con cero aires de triunfalismo, informan sobre el partido histórico de este domingo y dan datos que avivan la gran final.
Cabe recordar que nunca antes, Argentina y España habían jugado una final de la Copa del Mundo. Aunque debían verse en la Finalissima 2026, por ser los vigentes campeones de la Eurocopa y la Copa América, el encuentro debió ser cancelado debido al conflicto bélico en Oriente Medio.
Prensa argentina calienta la final con España
Tres de los medios deportivos argentinos más leídos en ese país, como lo son Olé, El Gráfico y TyC Sports, dejaron varias notas en la previa de la gran final del Mundial 2026.
“La masterclass de Luis De la Fuente antes de enfrentar a Argentina” - Olé
“El técnico de España habló con sencillez, humildad y deportividad. No se subió a las polémicas, esquivándolas con elegancia. Puso en valor el significado de llegar a una definición y hasta recalcó el valor del trabajo cuando no hay éxito. Ejemplo“.
“Los campeones no descansan: la Selección Argentina se entrenó tras la hazaña” - El Gráfico
“Los que fueron titulares contra Inglaterra hicieron ejercicios livianos y descansaron, mientras que los que no salieron de la partida se movieron en algunos ensayos con la pelota. La Scaloneta se entrenó en Atlanta, a horas de viajar a New Jersey para el partido que definirá el certamen frente a la roja”.
“Montiel y Nico González, los que ganaron terreno en Argentina para la final ante España” - TyC Sports
“La Selección Argentina se prepara para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 este domingo desde las 16 y, a la espera del entrenamiento a puertas cerradas de este viernes a las 16.30, hay algunos jugadores como Nico González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno en la consideración tras sus ingresos contra Inglaterra”.