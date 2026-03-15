No hay marcha atrás, según lo publicado por la Uefa: “Se cancela la edición de 2026 de la Finalissima”, titularon en su portal web.

Después de varios días sin saber qué pasaría con dicha competición, al final, el ente organizador consideró que lo mejor era no insistir más en el partido España vs. Argentina que estaba previsto para el próximo 27 de marzo.

En la misiva dada a conocer al mundo entero, la Uefa asegura que no se logró pactar algún cambio con el conjunto sudamericano: “No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa”.

Motivos que echaron todo al piso

A la hora de buscar responsabilidades, solo hay una y es la guerra que se ha desatado en el Medio Oriente, lo que ya ha llevado a afectar no solo al fútbol, sino también eventos de automovilismo que tenían fechas establecidas desde hace un buen tiempo.

“Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo”, justificaron.

Finalissima, en principio, se jugaría el 27 de marzo entr España y Argentina Foto: NurPhoto via Getty Images

Catar ya sabía lo que era albergar eventos de gran magnitud, tanto, que el pasado Mundial de 2022 se hizo allí. Justo por esto había sido elegido dicho país como sede de la Finalissima, pero dicha guerra desatada hace unas semanas genera temor a los organizadores.

“Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia”, lamentan.

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“La UEFA desea expresar su profundo agradecimiento al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región”, completan, dando más mérito al país que se ganó el derecho de albergar el juego.

Chances hubo, no disposición

Durante el jueves pasado se mencionó que sería trasladada la Finalissima a Madrid, España.

En medios de relevancia como El Partidazo de COPE, estos llegaron a señalar: “El Bernabéu, candidato número uno a acoger la ‘Finalissima’, a falta de confirmación oficial. El partido será el viernes 27 de marzo”.

Al parecer, el combinado sudamericano no quería aceptar dicha propuesta por la localía que ejercería España en un estadio de su país. No obstante, y a falta netamente de la aprobación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se daría en Madrid.

Argentina no aceptó la realización de la Finalissima en Madrid. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Juanfe Sanz, de El Chiringuito TV, en medio de la edición del programa de este 12 de marzo, aseveró: “Solo falta el OK de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino)”.

Dicho simple “ok” no fue emitido por Argentina. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, respondió a dicha posibilidad de manera categórica y hasta burlesca.

“España quiere que se juegue en España y yo quiero que se haga en El Monumental”, soltó.

Temor por el Mundial 2026

A escasos 87 días de la Copa del Mundo, hay temor entre los aficionados por lo que pase con el torneo que está previsto para jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

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Así está la tensión que tiene en vilo a varias competencias deportivas. La Fifa sigue dando un parte de tranquilidad, pero con el paso de los días parece haber menos certezas.