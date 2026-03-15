Conmebol no se deja echar tierra por cancelación de la Finalissima: dardo directo a Uefa

Dirigentes de la Conmebol y Uefa se han pronuciado tras haberse oficializado la cancelación de la Finalissima 2026, en medio de la guerra que está afectando a Medio Oriente.

España y Argentina tenían previsto medirse en Catar el próximo 27 de marzo, para definir a la mejor selección entre el campeón de la Eurocopa contra el de la Copa América.

Finalissima, en principio, se jugaría el 27 de marzo entr España y Argentina Foto: NurPhoto via Getty Images

Infortunadamente, por cuestiones ajenas al fútbol y relacionadas a la situación que vive el país que alojaría dicho partido, se supo en las primeras horas del domingo que dicho encuentro no se llevaría a cabo.

Uefa emitió su comunicado, al que le salió al corte pocas horas después Conmebol. El ente sudamericano no quiso que le hicieran responsable de haberse venido abajo el partido, por lo que dieron los motivos, desde su perspectiva, que llevaron a dicha decisión.

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Comunicado oficial de Conmebol

La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.

La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.

Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral.

En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.

Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.

La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.

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Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido.

Dicho extenso texto que se viralizó a los pocos minutos de salir a la luz que todo pudo llevarse al Santiago Bernabéu, pero que cuestiones de tiempo habrían sido lo que impidió que así fuese.

De cara a las próximas competencias, entre las que está el Mundial 2026, se espera que haya un ‘plan b’ para afrontar dichos escenarios.