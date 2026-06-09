El palmarés de la Selección Colombia a lo largo de su historia: de la Copa América a la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina hace historia y queda en lo más alto luego de obtener el título de la Liga de Naciones de la Conmebol en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Las guerreras colombianas mostraron un excelente nivel deportivo por Sudamérica a tal punto de quedar líderes en la tabla de posiciones.

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Las jugadoras colombianas lograron superar un partido bastante duro contra las paraguayas; cuando la Tricolor se iba adelante, al momento Paraguay empataba. Al final, un sufrido 4-3 le permitió conseguir los tres puntos para quedar en las páginas de oro.

Este título oficial femenino se une al mayor logro en la historia del palmarés de la Selección Colombia, que es la Copa América 2001 masculina, conseguido de manera invicta y sin recibir un solo gol en contra en el estadio El Campín de Bogotá, con un recordado gol de Iván Ramiro Córdoba.

Iván Ramiro Córdoba celebra el gol en El Campín ante México. Foto: Martin Bernetti / AFP Foto: Cuatro grandes momentos de la Selección Colombia en la Copa América

En total, sumando la categoría de mayores, torneos juveniles oficiales masculinos y femeninos, la Selección Colombia acumula 17 títulos oficiales, sumando medallas de oro y trofeos de la Conmebol.

Palmarés de la Selección Colombia en la historia

Selección Masculina de Mayores

Copa América (1) : Campeón en el año 2001.

: Campeón en el año 2001. Juegos Centroamericanos y del Caribe (1) : Medalla de oro en 1946.

: Medalla de oro en 1946. Juegos Bolivarianos (1): Medalla de oro en 1951.

Selecciones juveniles masculinas

Sudamericano Sub-20 (3) : Campeón en las ediciones de 1987, 2005 y 2013.

: Campeón en las ediciones de 1987, 2005 y 2013. Sudamericano Sub-17 (2) : Campeón en 1993 y en 2007.

: Campeón en 1993 y en 2007. Juegos Centroamericanos y del Caribe (2) : Medallas de oro Sub-21 en los años 2006 y 2018.

: Medallas de oro Sub-21 en los años 2006 y 2018. Juegos Bolivarianos (3): Medallas de oro en las ediciones de 1997, 2005 y 2017.

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