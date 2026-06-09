La Selección Colombia hace historia y es campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol: así quedó la tabla

La Selección Colombia Femenina, luego de asegurar el cupo al Mundial de Brasil 2027, asistió a la última fecha contra Paraguay en Asunción para definir el título de la Liga de Naciones de la Conmebol. Al final, un aguerrido triunfo 4-3 en el Defensores del Chaco fue suficiente para quedar en los libros de historia.

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Cabe recordar que esta es la primera edición de la Liga de Naciones, que ahora es para la Selección Colombia de forma histórica e inédita. Una victoria que deja a la Tricolor en lo más alto de la tabla de posiciones, y que deja en la segunda casilla a Argentina, que también clasifica al Mundial de mayores.

La Selección Argentina era la rival de Colombia por el título, le ganó a Ecuador de visitante, pero no le alcanzó para superar a la Tricolor en la tabla. De esta manera, el equipo femenino ratifica su gran nivel y proceso deportivo, que es liderado por Mayra Ramírez y Linda Caicedo, que además juegan en clubes como Chelsea y Real Madrid.

Jugadoras colombianas en la Liga de Naciones. Foto: Jorge Orozco

El gol de Ana María Guzmán le dio la victoria en la agonía del partido a Colombia, justo cuando Argentina también abría el marcador ante Ecuador. Un doblete de ‘la mona’ que le cae como un bálsamo a la ‘Tricolor’, que apagó cualquier posibilidad de Mundial para el equipo paraguayo, que pintaba como serio contendiente para el repechaje al comienzo de la novena fecha.

Además, se gana sufriendo. Si el empate hubiera continuado con las paraguayas (3-3) y la albiceleste quedando 1-0 frente a Ecuador en Quito, el título habría sido para las argentinas. En los minutos finales se definió todo y ahora el equipo liderado por Ángelo Marsiglia celebra por partida doble.

La tabla de la Liga de Naciones que deja a Colombia campeona

Además, el triunfo de Colombia benefició a la Selección de Ecuador, que quedó cuarta en la clasificación y obtuvo junto a Venezuela el boleto al repechaje. Paraguay quedó a las puertas y la derrota le condenó, incluso quedando detrás de Perú. La Tricolor y Argentina van a la Copa del Mundo de forma directa con Brasil clasificada.

En la segunda parte del partido, Linda Caicedo en el 60′ igualó el marcador 3-3. Por si fuera poco, Guzmán le dio el título a las cafeteras en el 89′. En la primera parte, Marcela Restrepo anotó un gol digno de Puskás que había dado el 2-2 parcial.