Confirmado el equipo brasileño que quiere a Juan Fernando Quintero: de River a otro gigante

Tras acordar su rescisión de contrato con River Plate, el colombiano Juan Fernando Quintero tiene plena libertad para elegir su próximo destino. Aunque llegó a sonar para el Cagliari de Italia, la opción más fuerte en este momento le apareció en Brasil.

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Atlético Mineiro está interesado en fichar a Juanfer Quintero por pedido del técnico Eduardo Domínguez, según la versión confirmada por el diario UOL y el periodista César Luis Merlo.

“Atlético-MG está interesado en fichar al centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien recientemente rescindió su contrato con River Plate y es agente libre. Según información obtenida de fuentes cercanas al club, la directiva está evaluando la posibilidad de seguir adelante con el fichaje del jugador”, indica el medio brasileño.

La opinión más importante es la de Domínguez, que enfrentó a Quintero en la liga argentina y conoce de sobra sus cualidades como volante creativo.

Atlético Mineiro no estaba en la carrera por el contrato que Juanfer tenía firmado en River Plate; sin embargo, todo cambió cuando anunciaron la rescisión en un comunicado oficial.

UOL puntualiza que Juanfer Quintero se ha hecho reconocido en los últimos años por sus cambios de equipo en numerosas ocasiones, algo que le sucedió con América de Cali, Junior de Barranquilla, Racing Club y ahora en River.

Las negociaciones para llegar a Atlético Mineiro están en marcha y el principal tema de discusión son las condiciones económicas del acuerdo. Quintero es uno de los jugadores más caros de la liga argentina y, aunque llegue gratis, tiene altas expectativas en caso de llegar a Brasil.

Su salida no se dio en los mejores términos, más allá del cariño que le tiene la hinchada. Juan Fernando hizo ronda de medios a mitad de semana y confesó que tenía serias dudas de regresar a River bajo las órdenes del ‘Chacho’ Coudet.

Juan Fernando Quintero terminó su ciclo en River Plate. Foto: NurPhoto via Getty Images

Al volante antioqueño lo esperaban el pasado 23 de julio en la sede deportiva; sin embargo, pidió licencia para quedarse unos días más en Medellín acusando problemas personales. La sorpresa fue total el viernes en la noche, cuando River Plate emitió un comunicado oficial anunciando la salida del héroe de la Copa Libertadores 2018.

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De esa manera se cortó por lo sano la polémica entre Juanfer y Coudet, quienes no lograron engranar sus ideas en el corto tiempo que compartieron camerino. La cortesía se quebró cuando el colombiano solo disputó cinco minutos en la final de la Liga Argentina ante Belgrano, después de haber sido clave para evitar la eliminación ante San Lorenzo en octavos de final.

A pesar de la tristeza por despedir a Juan Fernando Quintero, en River tienen las ilusiones renovadas por los fichajes estelares de Nicolás Otamendi, Ángel Correa y el colombiano Rafael Santos Borré.