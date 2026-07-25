Equipo de Tadej Pogačar le mandó un mensaje a Einer Rubio y dio su versión sobre el accidente

Einer Rubio (Movistar Team) terminó con 20 puntos de sutura, luego de estrellarse contra el carro del UAE Team Emirates en la etapa 19 de Tour de Francia 2026. El colombiano tuvo que retirarse producto de las heridas que le dejó el choque.

Parte médico y primer video de Einer Rubio tras recibir “20 puntos de sutura” en el Tour de Francia

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Josean Fernández Matxin, director deportivo del UAE, dio su versión oficial sobre los hechos y lamentó el retiro del ciclista colombiano. “Todo sucedió en una fracción de segundo”, apuntó.

“Solo puedo decir que lamento profundamente lo que ha tenido que pasar Rubio. Me duele que mi decisión de frenar golpee a un ciclista, pero la seguridad de todos depende de lo que hagan o dejen de hacer los espectadores”, apuntó.

Antes del accidente, Tadej Pogačar acaba de superar a Einer Rubio faltando cinco kilómetros para la línea de meta. El esloveno iba unos siete segundos por delante cuando un aficionado se cayó en la vía y el carro del UAE Team Emirates tuvo que frenar abruptamente.

Fue ahí cuando Einer se vio sin escapatoria y chocó de frente contra el baúl. Aunque los servicios médicos del Tour de Francia llegaron rápidamente para atenderlo, el corredor colombiano tuvo que abandonar la carrera y desechar sus opciones de terminar la etapa.

Matxin explicó que “el coche delante nuestro ha tocado a un espectador, el espectador ha caído debajo del coche nuestro y se ha bloqueado con el sistema que tiene de anti atropello de peatones”.

Desde el UAE Team Emirates aseguran haber estado en contacto directo con Eusebio Unzué, director general del Movistar Team, para conocer la evolución de Einer Rubio. “Lo siento de corazón y es algo muy muy triste”, agregó.

A raíz de este accidente, la delegación colombiana se quedó con solo tres representantes: Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana).

Einer Rubio subiendo el Alpe d'Huez antes del accidente. Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Se reduce el recorrido de la etapa 21

El Tour de Francia 2026 terminará este domingo con el paseo de la victoria por París. El recorrido oficial tuvo que ser recortado por los incendios forestales que están afectando a Francia y España en las últimas horas.

La organización anunció que “en un espíritu de solidaridad nacional con las regiones y poblaciones afectadas, se ha decidido ajustar el recorrido de la etapa final entre Thoiry y París el domingo 26 de julio de 2026″.

“El recorrido de la Etapa 21 se ha acortado a 89 km, en lugar de los 133 km originalmente previstos. La salida oficial se dará desde la línea de meta; los ciclistas completarán dos vueltas adicionales por los Campos Elíseos antes de dirigirse al circuito de Montmartre”, añadió el comunicado oficial.