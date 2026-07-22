Egan Bernal dio la pelea en la etapa 17 del Tour de Francia 2026: Tejada y Rubio también se hicieron sentir

Decimoséptimo día en el Tour de Francia 2026, que tuvo un recorrido entre Chambéry y Voiron, de 174.7 km. El vencendor se terminó definiendo en el embalaje y fue el Jasper Philipsen.

De Egan Bernal, Harold Tejada y Einer Rubio hay que decir que se destacaron en la fracción 17. Los colombianos entraron en un grupo amplio de corredores que llegaron a la meta junto a los más rápidos del día.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 17: Egan Bernal resiste y sube

En cuanto al de Zipaquirá, este estuvo en la disputa de los puertos de cuarta y tercera categoría del inicio del recorrido. Allí se montó en la pelea, logrando alegrar de manera transitoria al país por lo realizado en la Grande Boucle.

Al final, las posiciones de los nacionales en mención fueron la 32 para Rubio, a 0:45′. 36 Tejada y Bernal 37.

Clasificación de la etapa 17 del Tour de Francia 2026

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) - 3:41:13

2. Mauro Schmid (SUI/Jayco-AlUla) - m.t.

3. Olav Kooij (NED/Decathlon-CMA CGM) - m.t.

4. Lewis Askey (GBR/NSN Cycling) - m.t.

5. Rick Pluimers (NED/Tudor Pro Cycling) - m.t.

6. Clément Russo (FRA/Groupama-FDJ United) - m.t.

7. Huub Artz (NED/Lotto-Intermarché) - m.t.

8. Mads Pedersen (DEN/Lidl-Trek) - m.t.

9. Michael Matthews (AUS/Jayco-AlUla) - m.t.

10. Aaron Gate (NZL/XDS-Astana) - m.t.

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32. Einer Rubio (Movistar) a 0:45

36. Harold Tejada (XDS-Astana) a 2:57′

37. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 2:57′

139. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 8:46′

Tour de Francia 2026 — Etapa 17

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 60:04:17

2. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 4:32

3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) 6:51

4. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 7:11

5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 9:22

6. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 10:14

7. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 12:50

8. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) a 12:58

9. Jordan Jegat (FRA/TotalEnergies) a 14:04

10. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling) a 24:18

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14. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 39:14′’

26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 29:09′’

38. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 59:31′'

49. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 17:19′’

La jornada no provocó diferencias entre los aspirantes al maillot amarillo, ya que el grupo principal cruzó la meta con el mismo tiempo del vencedor. De esta manera, la clasificación general permaneció sin modificaciones importantes antes de las decisivas etapas de alta montaña que definirán el Tour.

Entre los colombianos hubo una actuación sólida y sin sobresaltos. Egan Bernal volvió a mostrarse fuerte dentro del lote principal, manteniéndose junto a los hombres de la general y conservando intactas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones.

Líderes del Tour

Einer Rubio también cumplió una destacada labor al resistir el ritmo del pelotón durante toda la fracción, mientras que Harold Tejada, después de su protagonismo en jornadas anteriores, completó una etapa inteligente, administrando energías y cruzando la meta con el grupo principal. Los tres cafeteros llegan bien posicionados para afrontar el exigente bloque alpino que promete definir el desenlace de la carrera.

Para este jueves se espera un final en alto de primera categoría, con 185.2 km, donde la llegada a Orcières-Merlette definirá al ganador del día número 18.