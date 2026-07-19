Preocupación en el Tour de Francia: Jonas Vingegaard, segundo en la general, se va en ambulancia tras caída

Hay gran preocupación en el Tour de Francia después de que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), segundo de la clasificación general y uno de los llamados a pelear el título, sufriera una dura caída y tuviera que abandonar la etapa 15, que se corre este domingo, 19 de julio.

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Todo ocurrió a una veintena de kilómetros de la meta en Plateau de Solaison, cuando el danés se fue al suelo después de perder el control de su bicicleta y chocar contra el andén en una rotonda.

Además, también se vieron involucrados algunos de sus compañeros del Visma-Lease a Bike y el mexicano Isaac del Toro, que pudo reanudar la marcha.

Tras el suceso, los afectados se levantaron y siguieron su camino hacia el final del recorrido. Sin embargo, la situación fue completamente diferente para Vingegaard, a quien se le vio con grandes muestras de dolor en su clavícula.

La preocupación creció después de que la transmisión en vivo mostrara que el ciclista fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor. Por lo mismo, hay total hermetismo sobre lo que pueda ocurrir con el vencedor del Tour en 2022 y 2023.

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El maillot amarillo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) logró evitar la caída y sigue reafirmando que es el gran favorito para quedarse con el Tour de Francia. Se espera que, una vez finalice la etapa 15, se conozca algún reporte de salud de Vingegaard y se confirme si puede seguir en la competición.

Antes de esta última etapa, el danés había tenido muy buenas actuaciones y se encontraba segundo en la clasificación general, a 4′ 30′’ de Pogačar y con una ventaja sobre el tercero, que es Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe).

Jonas Vingegaard Foto: AP Photo/Thibault Camus

Tras la caída, la disputa va a quedar entre Pogacar, Evenepoel, Paul Seixas y Juan Ayuso.