Plan retorno a Bogotá: estas son las medidas en la Autopista Sur y la vía La Mesa

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó una serie de recomendaciones para los viajeros que ingresarán a la ciudad el lunes festivo del 20 de julio, especialmente para aquellos que tengan que transitar por la Autopista Sur.

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Como parte del plan retorno, se implementarán medidas para facilitar el regreso de vehículos. Las autoridades estiman que 300.000 automotores circularán por la Autopista Sur, en Soacha, y la vía La Mesa.

La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca activó un plan especial en coordinación con la Policía de Tránsito. Solo en la Autopista Sur, para el ingreso a Bogotá por Soacha, se espera el tránsito de 169.000 vehículos, a los que se suman otros 134.000 en el corredor La Mesa.

“Hacemos un llamado urgente a todos los viajeros a reducir la velocidad, adoptar comportamientos responsables en la vía y proteger la vida de quienes comparten el espacio vial. Respetar las normas de tránsito, mantener una conducción preventiva y cuidar especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas son acciones fundamentales para evitar tragedias”, indicó Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

Las medidas y cierres

Una de las medidas en el corredor Bogotá-La Mesa-Girardot será la implementación de regulaciones de tráfico, como el ‘pare y siga’. También habrá estrategias operativas como los reversibles desde Apulo (K32+000) hasta el Puente de Balsillas, Mosquera (K113+000), y desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón (municipio de Soacha), en sentido Mondoñedo-Soacha.

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La Autopista Sur se encuentra operando actualmente con reducción de tres a dos carriles por obras de TransMilenio. El tramo afectado está entre la entrada a Soacha, en Maiporé, y el sector 3M.

Habrá semaforización intermitente desde Bosa Estación hasta el sector de La Sevillana, en la avenida Boyacá, en Bogotá. Adicional a esto, debido al desfile militar del 20 de julio, habrá cierres en la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés, entre las 00:00 horas y las 4:00 p. m.

Las autoridades advierten que los cierres pueden generar alta congestión en la Autopista Sur y demorar el ingreso a Bogotá. El lunes también estará vigente el pico y placa regional en los nueve corredores de entrada a la capital.