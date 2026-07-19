Plan retorno a Bogotá: estas son las medidas en la Autopista Sur y la vía La Mesa

La Secretaría de Movilidad de Bogotá entregó una serie de recomendaciones para los viajeros que ingresarán a la ciudad el lunes festivo del 20 de julio, especialmente para aquellos que tengan que transitar por la Autopista Sur.
Como parte del plan retorno, se implementarán medidas para facilitar el regreso de vehículos. Las autoridades estiman que 300.000 automotores circularán por la Autopista Sur, en Soacha, y la vía La Mesa.
La Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca activó un plan especial en coordinación con la Policía de Tránsito. Solo en la Autopista Sur, para el ingreso a Bogotá por Soacha, se espera el tránsito de 169.000 vehículos, a los que se suman otros 134.000 en el corredor La Mesa.
“Hacemos un llamado urgente a todos los viajeros a reducir la velocidad, adoptar comportamientos responsables en la vía y proteger la vida de quienes comparten el espacio vial. Respetar las normas de tránsito, mantener una conducción preventiva y cuidar especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas son acciones fundamentales para evitar tragedias”, indicó Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca.
Las medidas y cierres
Una de las medidas en el corredor Bogotá-La Mesa-Girardot será la implementación de regulaciones de tráfico, como el ‘pare y siga’. También habrá estrategias operativas como los reversibles desde Apulo (K32+000) hasta el Puente de Balsillas, Mosquera (K113+000), y desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón (municipio de Soacha), en sentido Mondoñedo-Soacha.
La Autopista Sur se encuentra operando actualmente con reducción de tres a dos carriles por obras de TransMilenio. El tramo afectado está entre la entrada a Soacha, en Maiporé, y el sector 3M.
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Con motivo del desfile militar habrá cierres viales y desvíos en el sur de Bogotá. Además, ese mismo día estará activo el Plan Retorno, por lo que se espera un mayor flujo vehicular en la zona.
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Habrá semaforización intermitente desde Bosa Estación hasta el sector de La Sevillana, en la avenida Boyacá, en Bogotá. Adicional a esto, debido al desfile militar del 20 de julio, habrá cierres en la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés, entre las 00:00 horas y las 4:00 p. m.
Las autoridades advierten que los cierres pueden generar alta congestión en la Autopista Sur y demorar el ingreso a Bogotá. El lunes también estará vigente el pico y placa regional en los nueve corredores de entrada a la capital.