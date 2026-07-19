¿Qué significa la curiosa señal de tránsito SP-21 que desconcierta a conductores y puede evitar un accidente?

Cada una de las señales de tránsito que se encuentran por las vías y calles tiene un rol específico para cuidar la seguridad de los conductores que transitan por estas zonas, así como para ordenar la circulación para evitar congestionamientos y tráficos.

La señal de la cruz negra sobre fondo amarillo: qué advierte y por qué puede evitar accidentes en las vías de Colombia

Dentro de estas se encuentran las señales preventivas, las cuales son elementos viales que se encargan de advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de posibles riesgos o situaciones imprevistas que pueden estar presentes en la vía.

Lo recomendable para los conductores es que, al momento de ver alguna de estas señales, se tome una serie de precauciones, ya sea reduciendo la velocidad del vehículo o realizando alguna maniobra necesaria para la seguridad del usuario.

Estos son netamente conocidos en el país por tener una figura de rombo, un fondo amarillo y elementos de color negro. Los más conocidos son los que presentan una curva peligrosa, un cruce de peatones, la presencia de un semáforo o una que indica que conduce por una zona de posible derrumbe.

No obstante, existe una establecida en la movilidad colombiana que muestra una señal con una línea vertical y diagonal, generando una especie de duda e inquietud a los conductores.

Sin embargo, esta señal se encarga de promover la seguridad vial en las carreteras, indicándole al conductor la posible presencia de otros actores viales.

¿Qué significa la señal de tránsito?

Según lo establecido en el manual de señalización vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), esta señal de tránsito es conocida como SP-21, la cual se encarga de advertirle al conductor que se comenzarán a incorporar otros vehículos en la vía desde el carril izquierdo, ya sea por medio de un acceso, una rampa o un camino lateral.

Señal SP-21 Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial - API

Si bien en la mayoría de los casos esta señal puede pasar desapercibida, conocer el significado de esta puede terminar siendo primordial para evitar un accidente, ya que se encarga de avisarle al conductor sobre la posible llegada de otros vehículos y darle el tiempo suficiente para realizar las maniobras necesarias.

Una señal que también es similar es la SP-22, la cual tiene la misma función que la SP-21, solo que en vez de advertir del ingreso de carros o motos por el carril izquierdo, será por el derecho.

Señal SP-22 Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial - API

Conocer estas señales también implica saber sobre qué vehículo tiene prioridad cuando se fusionan los carriles, ya que puede haber alguna incertidumbre.

Es ante ello que lo más aconsejable es reducir la velocidad del carro, revisar cuál es el comportamiento de los demás actores viales para así tomar la decisión más segura.