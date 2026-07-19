Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Mundial de Fútbol tras el título de España: Europa mantiene la ventaja

La selección de España se consagró campeona del Mundial de 2026, tras vencer 1-0 a Argentina en la prórroga del juego que se disputó este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

España es la campeona del Mundial 2026: le quitaron el título a Argentina, en el último tango de Messi

Con esta victoria, La Roja conquistó su segunda estrella mundial, 16 años después de coronarse en Sudáfrica por primera vez ante los Países Bajos de la misma manera y para convertirse en la actual reina del mundo.

España se convirtió así en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos, y seguido por Alemania e Italia, con cuatro estrellas cada una.

Con el triunfo de España 1-0 frente a Argentina en el alargue, tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios, Europa se quedó con 13 títulos repartidos entre Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y la Roja.

El centrocampista español Rodri levanta el trofeo junto a sus compañeros tras ganar la final del Mundial de fútbol de 2026. Foto: AFP

Estos son los resultados de las finales disputadas en los mundiales desde 1930:

1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)

1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)

1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)

1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)

1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)

1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)

A lo Andrés Iniesta: Ferran Torres firmó el gol que hizo realidad la ilusión de convertir a España en campeona del Mundial 2026

1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)

1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)

1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)

1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)

1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)

1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)

1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)

1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)

1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)

1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)

2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)

2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)

2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)

2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)

2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)

2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)

2026: España a Argentina 1-0 en la prórroga (en Norteamérica)

* En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro, pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.

Así quedó el palmarés de los mundiales de fútbol

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

2 títulos: Uruguay (1930, 1950)

Francia (1998, 2018)

España (2010, 2026)

1 título: Inglaterra (1966)