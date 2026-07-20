Aparece video que revela verdad de Piqué en show de Shakira en final del Mundial 2026: se le vio con inesperada compañía

La clausura del Mundial 2026 se convirtió en uno de los momentos más esperados por los fanáticos del fútbol y la música, precisamente por la unión que hicieron al plasmar el encuentro entre Argentina y España, además del show de medio tiempo.

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En esta cita del 19 de julio, varias figuras de la industria del fútbol acudieron para presenciar el partido final de esta edición, el cual definiría la selección que levantaría la copa y sumaría un título a su historia.

Pese a que en los palcos se detalló la presencia de rostros como Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Carles Puyol, entre otros, Gerard Piqué no estuvo junto a ellos. Muchos esperaban verlo en este lugar, posiblemente acompañado de Clara Chía, su novia.

A lo largo de la transmisión del partido nunca mostraron al catalán, por lo que se llegó a especular que no había ido al encuentro. Versiones indicaron que tomó esta decisión por el show de Shakira, el cual se daría a mitad de toda la ceremonia.

Sin embargo, estos rumores quedaron derribados después de que salieron a la luz algunos videos que mostraron que Piqué sí asistió y se ubicó en otra zona. El exfutbolista no faltó a esta cita, acudiendo con inesperada compañía.

En los clips que subieron los curiosos, se pudo observar al español llegando al MetLife Stadium junto a Milan y Sasha, sus hijos, quienes no se habían dejado ver en los últimos días. Los menores lo acompañaron a lo largo del cierre, disfrutando del partido juntos.

El empresario intentó evadir las cámaras y no se mostró preocupado, acudiendo al interior del lugar con sus pequeños. Allí se sentaron en el centro de la tribuna, donde quedó clara la emoción de Sasha por ver a su mamá en el medio tiempo.

El niño apareció en un video cantando y disfrutando de Dai Dai, mientras su padre gira la cara y se queda observando otro punto. Aunque no hay post del instante en el que Shakira salió a escena, sí se reveló la verdad de su presencia en el lugar.