Presidente electo, Abelardo De La Espriella, y Ana Lucía Pineda, primera dama: complicidad y mucha ternura

Durante este lunes, 20 de julio, se llevó a cabo el tradicional desfile militar y policial para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia. Cientos de ciudadanos salieron a las calles para observar una ceremonia destinada a rendir homenaje al esfuerzo y valor de los millones de militares y agentes que día a día arriesgan sus vidas para proteger al país.

Así quedó conformado el Senado que se posesiona este 20 de julio y recibe a Abelardo De La Espriella

Uno de los puntos más importantes se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, donde estuvo presente el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien, durante un discurso, realizó un homenaje a los militares y policías de Colombia.

“Este es un mensaje de respaldo y apoyo para nuestra Fuerza Pública: seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley”, comentó.

No obstante, uno de los temas más destacados fue el acompañamiento de familiares a Abelardo durante el evento, entre ellos el de su esposa y próxima primera dama de la República, Ana Lucia Pineda.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Pineda compartió un reel de imágenes durante el transcurso de la ceremonia junto a Abelardo, en las que mostró el carácter protocolario de sus respectivos cargos, así como la cercanía que ambos tienen, reflejando un balance entre el rol institucional y el personal.

“Rendimos homenaje a los héroes de la patria y expresamos nuestra más profunda gratitud a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quienes con honor, valentía y vocación de servicio protegen a Colombia y a todos los colombianos. Gracias por su amor a la patria, por su entrega incansable y por el patriotismo que demuestran cada día. Que esta fecha nos inspire a fortalecer la unidad, la esperanza y el compromiso de construir un país más seguro, justo y lleno de oportunidades para todos”, comentó la próxima primera dama de Colombia en sus redes sociales.

El dinamismo entre Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda

Desde que Abelardo De La Espriella inició la búsqueda para convertirse en el próximo presidente de Colombia, estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, quien ha participado activamente en su agenda pública, consolidando una imagen de apoyo mutuo entre ambos, además de una cercanía familiar.

La coordinación entre ambos ha sido notable durante los viajes realizados por Abelardo, en los que Ana Lucía ha estado presente en las apariciones del presidente electo, acompañándolo tanto en recorridos regionales como en eventos cívicos.

Abelardo ha agradecido en reiteradas ocasiones el apoyo incondicional que la futura primera dama le ha brindado, afirmando que ella ha sido la persona que lo ha levantado en los momentos más difíciles.

“No tengo palabras suficientes para agradecer su amor, su apoyo incondicional y su compañía en cada paso de este camino. Sé que estaremos juntos siempre, en esta vida y más allá. Estoy seguro de que será la mejor y más bella primera dama. Gracias por entregar tu tiempo, nuestros momentos y una parte de tu vida a esta causa. Gracias por ayudar a convertir esta campaña en un movimiento aún más grande, más fuerte y más”, comentó el presidente electo en sus redes sociales.