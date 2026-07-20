Poderoso discurso de Abelardo De La Espriella en Medellín en el Día de la Independencia: “Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada”

El presidente electo Abelardo De La Espriella habló desde la ciudad de Medellín en medio de la celebración del 20 de julio.

El próximo jefe de Estado advirtió, entre otras cosas, que una de sus banderas será luchar contra la criminalidad y devolver la paz a los territorios.

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“Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada. Nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llega la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen será perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde”, señaló.

De La Espriella mencionó que Antioquia es una de las tierras que lo inspira a seguir luchando y, por lo mismo, agradeció. Además, le lanzó un elogio al gobernador Andrés Julián Rendón y al alcalde Federico Gutiérrez.

“Voy a trabajar con ustedes para darle a este departamento y a todos sus municipios el lugar que se merecen en el Gobierno nacional”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que la patria milagro es imposible de construir sin Antioquia, señalando que será un “pilar fundamental” durante su administración, que comenzará el próximo 7 de agosto.

El presidente electo manifestó que Colombia tiene todo para ser una gran nación, pero “los de siempre” no lo han permitido, por lo que las cosas cambiarán durante su Gobierno.

“Ha llegado un presidente comprometido con el anhelo real del pueblo de que esta nación sea grande de una buena vez. Aquí, donde se respira libertad y patriotismo, (...) les digo: con el Tigre, Antioquia tiene presidente”, declaró recibiendo el aplauso y la arenga de los presentes.

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De igual forma, el próximo mandatario sostuvo que “aliviará” los dolores de ese departamento. “Los paisas han sido el motor de esta patria que tanto amamos”, señaló.

“Antioquia representa como ningún otro departamento el alma de la colombianidad. Antioquia es la fuerza, la esperanza y el motor que genera la combustión para sacar adelante a este país”, añadió.

Además, aprovechó el discurso para pedir honor a los soldados del Ejército Nacional y a los policías, a quienes calificó como los “verdaderos héroes de la patria”.

Lejos de la polémica, Abelardo De La Espriella refirmó que su posesión la llevará a cabo en una guarnición militar, con el objetivo de hacerle un homenaje a aquellos que arriesgan la vida por los colombianos.

“Este es un mensaje de respaldo y apoyo para nuestra Fuerza Pública: seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley”, manifestó.

“Es un mensaje también claro y contundente para los bandidos: vamos por ellos, los vamos a someter y los que no quieran tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado”, complementó.