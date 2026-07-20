Procurador Gregorio Eljach pidió investigar con “celeridad” presunto plan para atentar contra Abelardo De La Espriella

En la tarde de este lunes, 20 de julio, se conoció la denuncia, desde el equipo de trabajo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre la posible existencia de un plan criminal para atentar contra su vida.

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La información salió de la unidad de seguridad del próximo presidente de Colombia, la cual recibió algunos datos que advierten sobre el presunto plan, el cual se perpetraría en medio de la agenda de empalmes regionales.

De acuerdo con la información suministrada por el equipo del gobierno entrante, se habría ofrecido una alta suma de dinero para acabar con la vida del mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

“De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, existiría un presunto ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos realizado por estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las Farc para ejecutar un atentado”, se informó en un comunicado de prensa.

Uno de los primeros en reaccionar a la información fue el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien rechazó de “manera contundente” cualquier amenaza o plan que ponga en riesgo la vida del presidente electo.

“En una democracia, las diferencias se tramitan por las vías institucionales y dentro del respeto por el Estado de derecho. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones correspondientes y adopten las medidas necesarias para garantizar la protección del presidente electo y el normal desarrollo de la transición institucional”, señaló el procurador.