“Volveremos”: el mensaje con el que Gustavo Petro puso fin a su discurso ante el Congreso

El presidente Gustavo Petro participó en la instalación del nuevo Congreso de la República y en los actos conmemorativos por los 216 años de la Independencia de Colombia, celebrados este 20 de julio. Sin embargo, durante sus extensos discursos, el mandatario llamó la atención al cerrar con una frase que no pasó desapercibida.

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Durante su primera intervención, el jefe de Estado afirmó ante una multitud congregada en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que su salida del poder el próximo 7 de agosto representará una transición marcada por la resistencia democrática.

“Quise venir aquí a despedirme por ahora en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi gobierno (...) y sabiendo en qué sitio estamos y por qué quisimos hacer esta manifestación de despedida transitoria aquí, podemos hablar ya de los problemas de Colombia”, señaló el mandatario saliente.

Por su parte, en la instalación del nuevo Congreso, el presidente Gustavo Petro también advirtió que una de sus mayores preocupaciones antes de finalizar su mandato es la posible llegada de un fenómeno de Mega Niño, que, según afirmó, tendría un cien por ciento de probabilidad de presentarse en diciembre, con base en análisis científicos realizados por dos consejos especializados.

Además, cuestionó las advertencias sobre un posible apagón y aseguró que estos mensajes respondían a intereses relacionados con el aumento de las tarifas de energía, las cuales calificó como producto de una fórmula de “estafa”.

“Si no nos preparamos, lo que habrá será hambre, en una magnitud que aún no podemos predecir. El segundo gran desafío será el suministro de energía eléctrica. La solución no es más gas, sino más energía solar. Por eso asumiré el plan de enfrentamiento durante estos 15 días que me quedan de gobierno, porque seguiré siendo presidente hasta que mi sucesor reciba la banda presidencial y tome juramento, no antes, como quieren algunos sectores de la prensa y las élites”, señaló.

Finalmente, Petro sostuvo que, si el país no adopta medidas de prevención frente al fenómeno climático, podría enfrentar problemas de seguridad alimentaria y dificultades en el suministro de energía. En ese sentido, reiteró que la respuesta no debe centrarse en aumentar el uso de gas, sino en fortalecer las fuentes de energía solar.

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“Yo invito al Congreso de la República, independiente de sus colores, a trabajar por los y las últimas que serán mejor para los primeros. Declaro instalado el periodo constitucional del Congreso de la República 2026-2030. Hasta pronto, volveremos, Ad Astra”, concluyó el mandatario saliente.

Incluso, en las últimas horas, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó públicamente su respaldo a Gustavo Petro a través de sus redes sociales, donde escribió: “Y va a volver… Y va a volver… Gustavo Petro va a volver”.