Gustavo Petro realizó inesperada confesión en el Congreso que impactaría el salario mínimo: “He tenido ganas”

En medio del extenso discurso que pronunció el presidente saliente de la República, Gustavo Petro, durante la instalación del nuevo Congreso este lunes festivo 20 de julio, el mandatario sorprendió con una confesión sobre un pensamiento que ha tenido en los últimos días.

En ese sentido, el jefe de Estado se refirió al salario mínimo, que su administración decretó a finales de 2025 para la vigencia de 2026 y que quedó fijado en 2 millones de pesos, con un incremento del 23,7 %.

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Frente a esa medida, de manera inesperada, el presidente saliente confesó que ha pensado en ordenar un nuevo aumento del salario mínimo: “No todo crecimiento económico es crecimiento real y no todo crecimiento económico da como consecuencia crecer los puestos de trabajo en Colombia. Aquí, ¿qué fue el mayor incentivo para la disminución de la pobreza y la activación del empleo? Empleo es asalariado; puesto de trabajo es asalariado y no asalariado. Pues esa línea naranja en esta historia de tasas de crecimiento del salario mínimo. La línea naranja es mi Gobierno”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Alejandro Acosta

“Como pueden ver, mi Gobierno decidió, por decisión mía, aumentar sustancialmente el porcentaje del salario mínimo. La última línea no fue algo que se me ocurrió el 31 de diciembre pasado; desde el principio de mi Gobierno tomé ese camino, solo que lo fui escalando para que no fuera tan... Sin embargo, el golpe fue un poco duro para la prensa en el último año, porque decidimos pasar del salario mínimo vital a algo que ordena la Constitución de Colombia: el salario vital familiar y flexible”, recalcó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano agregó: “He tenido ganas en estos días, pero me he contenido, de producir un nuevo salto. Esta política salarial, que también se ampara y se coordina con la reforma laboral, que muchos aquí estudiaron y aprobaron, contó con la participación del Congreso, que hizo parte de esta decisión porque es una ley de la República”.

“El Congreso hizo parte, no es solo el Gobierno. La justicia hizo un poquito, nos ayudó, pero este es el motivo. Es decir, en teoría económica, ojo, subir el salario real de la gente que trabaja, si hay, ojo, con ese condicionante, capacidad productiva instalada no ocupada, el salario no produce inflación; produce crecimiento económico y puestos de trabajo”, puntualizó Petro en uno de los apartes de su discurso durante la instalación del Congreso.

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Cabe reseñar que recientemente los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocaron la suspensión provisional que dejó sin efectos el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, una decisión que fue adoptada por el presidente Gustavo Petro mediante un decreto.