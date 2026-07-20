Este es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado

Contra todo pronóstico, Honorio Henríquez se convirtió en el presidente del Senado de la República y derrotó a Alfredo Deluque, el candidato de Abelardo De La Espriella. El primero logró 56 votos, mientras que el segundo sumó 45.

🔴 Elección en el Congreso EN VIVO | Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado

Es abogado de la Universidad de La Sabana y cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, realizó estudios en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Su candidatura fue impulsada por el expresidente Álvaro Uribe y compitió con Alfredo Deluque, quien recibió el respaldo del Gobierno entrante para asumir la presidencia del Legislativo durante el primer año.

Henríquez logró reunir el apoyo del Pacto Histórico, prometió garantías para la oposición y consolidó las mayorías este 20 de julio. Hasta horas de la tarde, el candidato del Partido de la U era el favorito para quedarse con la presidencia del Senado.

Honorio Henríquez. Foto: SEMANA

Henríquez tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue secretario general del Ministerio del Interior, gobernador encargado de Córdoba y director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública.

“En el Congreso de la República se ha consolidado como uno de los legisladores con mayor productividad, impulsando 36 leyes que benefician directamente a millones de colombianos en áreas como salud, empleo, educación, protección de la niñez, fortalecimiento de la familia, transparencia administrativa, deporte y desarrollo de la región Caribe”, señaló el Centro Democrático.

Honorio Henríquez, el candidato del Centro Democrático y el Pacto Histórico, fue elegido presidente del Senado

Durante su campaña, el senador anticipó garantías para la oposición: “Si el Senado nos otorga su confianza, desde la Presidencia tendrán plenas garantías. Actuaremos con estricto apego a la Constitución y la ley, respetando los derechos de las mayorías y de las minorías, promoviendo el diálogo y defendiendo la dignidad del Congreso como escenario de deliberación, encuentro y construcción de consensos”.

Su triunfo generó múltiples reacciones. Por ejemplo, el excandidato presidencial Iván Cepeda manifestó: “Primera derrota de De La Espriella”.