Honorio Henríquez, el candidato de Álvaro Uribe para la presidencia del Senado, le contó a SEMANA los votos que espera para derrotar a Alfredo Deluque

El senador del Centro Democrático Honorio Henríquez se convirtió en otro fuerte competidor por la presidencia del Senado este lunes, 20 de julio.

En diálogo con SEMANA, Henríquez se mostró confiado en convertirse en el sucesor de Lidio García en ese cargo. Además, aseguró que espera obtener más de 100 votos, con los que buscaría alcanzar la presidencia del Senado y arrebatársela al senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien cuenta con el respaldo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“El Centro Democrático es la bancada de gobierno más grande. La tradición constitucional de este Congreso es que esa es la bancada que debe presidir. Hemos hecho un gran trabajo. Me encomiendo siempre a Dios; él es quien tiene la última palabra. Yo espero que los 103 senadores, incluido mi voto, sean por Honorio Henríquez para que esa tradición continúe. Soy un hombre que brindo garantías a todos los partidos políticos, al Gobierno, a los independientes, de oposición. A todos. Lo he hecho cuando he presidido no solamente la presidencia del Congreso, sino las comisiones”, destacó.

Alfredo de Luque y Honorio Henríquez. Foto: SEMANA

E insistió: “Espero tener 103 votos. Que todos entren en razón y no se rompa la tradición que se ha vuelto costumbre en este Congreso”.

Independientemente de si Henríquez resulta elegido o es derrotado por Deluque, considera que la bancada de gobierno de Abelardo De La Espriella no se fracturará.

“Nosotros hemos sido claros, coherentes, somos una bancada disciplinada. Lo anunciamos. Fuimos el primer partido político en anunciar que seríamos de gobierno. Vamos a apoyar todas las políticas que sean de beneficio para los colombianos del presidente Abelardo De La Espriella”, dijo.

Los senadores Alfredo Deluque y Honorio Henríquez. Foto: Semana

Destacó que responde por sus palabras y sus actos cuando fue consultado sobre el señalamiento del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, quien afirmó que existiría una alianza entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe para elegirlo presidente del Senado y obstaculizar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su candidato, Alfredo Deluque.

SEMANA también le preguntó a Henríquez si creía que el Pacto Histórico lo apoyaría para la presidencia del Senado. Su respuesta fue: “Hablo de 103 apoyos de senadores. Ahí estarían todos”.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Presidencia / Foto 3: API

Entre tanto, el senador Alfredo Deluque dijo a SEMANA, antes de ingresar al Congreso: “Los votos del petrismo están en las cuentas con Honorio Henríquez, del Centro Democrático. Sabemos lo que está pasando en este momento. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe tienen una alianza y muy seguramente la harán pública en los próximos momentos”, afirmó.