Álvaro Uribe reitera apoyo a Honorio Henríquez y destaca sus cualidades como senador

Un nuevo pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a la puja por la presidencia del Senado de la República se dio este lunes, horas antes de lo que será el evento de instalación de la nueva legislatura.

Álvaro Uribe Vélez aseguró que no comparte “perseguir al adversario político” en medio del enfrentamiento en redes con Alfredo Deluque

A través de su cuenta en X, el exmandatario colombiano, líder natural del Centro Democrático, destacó las cualidades del senador Henríquez, a quien postuló para la dirección de la corporación durante el próximo año.

Uribe Vélez ha reclamado en varias oportunidades que en las elecciones legislativas su partido se ganó el derecho de poner presidente del Senado y por eso postuló a Henríquez, un curtido congresista que goza de su confianza.

Por eso, en su más reciente publicación, el expresidente señaló que el congresista es un “senador dedicado y laborioso”, además que es “leal y coherente”.

Uribe Vélez insistió en que Henríquez “a hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un GRAN SER HUMANO".

La publicación se da en medio de los cuestionamientos que ha venido haciendo el Centro Democrático y el propio expresidente sobre Alfredo Deluque, quien recibió el apoyo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para llegar a la presidencia del Congreso.