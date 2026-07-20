Duque compara su gestión con la de Petro: “Se acaba un gobierno torpe”

El balance de su cuatrienio realizado por Gustavo Petro durante la instalación del Congreso generó una reacción inmediata de su antecesor, el expresidente Iván Duque, quien lanzó una dura crítica contra las palabras del actual mandatario.

🔴 Instalación del Congreso 2026 - 2030 EN VIVO | El halago de Gustavo Petro a Álvaro Uribe

Duque aseguró que su administración obtuvo mejores resultados económicos y sociales, pese a haber enfrentado la pandemia de covid-19 durante buena parte de su mandato.

En una publicación en X, afirmó que, entre 2018 y 2022, su gobierno tuvo que afrontar la emergencia sanitaria durante 30 de los 48 meses de gestión. Aun así, sostuvo que la economía creció, en promedio, casi el doble que durante el periodo de Petro.

El exmandatario también aseguró que bajo su administración se registraron mayores niveles de inversión, una reducción porcentual más pronunciada de la pobreza multidimensional y más avances en infraestructura. Entre sus logros mencionó, además, la implementación de la matrícula gratuita en la educación superior pública.

La publicación estuvo acompañada de fuertes descalificaciones contra el mandatario saliente, a quien tildó de “torpe” y “narcisista”. Con ese mensaje, Duque entró de lleno en el debate sobre el balance de los últimos dos gobiernos y defendió el legado de su administración.

“Ya se acaban las escenas narradas en las cartas de un canciller del gobierno TORPE y termina la historia de un gobierno de un narcisista, adanista y vulgar representante de la indignidad que nos llevó a la descertificación y a la vergüenza de tener un ‘mandatario’ en la lista OFAC”, remató Duque en su mensaje.