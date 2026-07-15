“No voy a tener ningún cargo público”: expresidente Iván Duque despeja rumores sobre ser embajador de Colombia en EE. UU.

En medio de la organización del gabinete y los funcionarios que tendrá el presidente entrante, Abelardo De La Espriella, se habló de la posibilidad de que el expresidente Iván Duque fuera el embajador de Colombia ante Estados Unidos, pues se necesita alguien con experiencia y categoría para manejar las relaciones con ese país.

Revelan detalles de la reunión entre equipo de Abelardo De La Espriella y el Banco Mundial en Washington

Sin embargo, el exmandatario, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, descartó esa posibilidad.

“Tengo muy claro que no voy a estar ningún cargo público. Hoy tengo muchísimas actividades en el mundo académico, empresarial y profesional. No pienso tener ningún tipo de responsabilidad pública”, aseguró el exmandatario.

A pesar de eso, Duque dijo que estará disponible para el presidente entrante, Abelardo De La Espriella, si en algún momento llega a necesitar un consejo o hacer alguna consulta relacionada al cargo de primer mandatario.

“En lo que yo pueda darle un consejo, se lo daré siempre pensando en qué es lo mejor para el país”, afirmó el exmandatario.

Duque aclaró que conoce a De La Espriella desde hace tiempo. “He tenido con él una relación franca, de amistad, de respeto, siempre he creído que el rol de los expresidentes no es estar molestando a los presidentes o estarles diciendo todos los días qué deben hacer, ya nosotros tuvimos nuestra oportunidad y gobernamos”, dijo.

El expresidente recalcó que se mantendrá en sus actividades en el mundo empresarial y académico, como lo ha venido desarrollando en los últimos cuatro años desde que dejó el poder. Duque ha hecho conferencias en varias partes del mundo y maneja su Fundación I+D, junto a su esposa, María Juliana Ruiz, en la que impulsa a jóvenes emprendedores.

Abelardo De La Espriella sigue definiendo las personas que gobernarán con él. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Lo que espero como colombiano y como una persona que conoce a Abelardo De La Espriella, y tengo aprecio por él, es a ayudarle a que le vaya bien, poderle compartir experiencias y opiniones que yo tengo, es poder ayudar en lo él crea que pueda ayudarle para seguir posicionando a Colombia internacionalmente”, recalcó Duque.

La posibilidad de que el expresidente llegara a la Embajada de Colombia en Estados Unidos empezó a sonar en los últimos días. No se trata de la primera vez que un expresidente llegaba a ese cargo. En 2005, Álvaro Uribe nombró a Andrés Pastrana como embajador en EE. UU.

Se trata de un cargo que será clave en el gobierno de Abelardo De La Espriella pues se trata de una de las principales potencias que ha estado cercana a Colombia históricamente. En medio de todo el proceso electoral, el presidente Donald Trump respaldó la victoria del presidente electo.