José Gaviria reaccionó a fotos de Petro sonriente y diciendo que estaba ‘tranquilo’; no evitó la pulla: “Disfrazado con ropa grande”

A pocos días de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una publicación en su cuenta de X durante la mañana del domingo 12 de julio. El mensaje estuvo acompañado por dos fotografías en las que aparece sonriente y vestido de manera informal.

Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó a fotos de Petro luciendo “tranquilo” y “planeando el futuro”

En el texto que acompañó las imágenes, el jefe de Estado aseguró que atraviesa una etapa de tranquilidad mientras proyecta los pasos que dará una vez finalice su periodo en la Casa de Nariño. Al mismo tiempo, aprovechó la publicación para hacer un balance de su gestión y destacar lo que considera los principales logros de su administración.

“Tranquilo, planeando el futuro”, escribió inicialmente el mandatario, una frase que rápidamente despertó reacciones entre usuarios de la plataforma, tanto de quienes respaldan su gobierno como de quienes mantienen una postura crítica frente a él.

Petro sostuvo que su administración deja resultados relevantes para el país y afirmó que, a su juicio, hizo parte de los gobiernos más destacados de la historia de Colombia. Como sustento de esa afirmación, mencionó indicadores relacionados con la reducción de la pobreza y la desigualdad, la disminución del desempleo y la caída de la mortalidad infantil.

“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza: para abril de este año, el dato da un 25 % del total de la población; disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”, manifestó el presidente en su publicación.

No obstante, estas palabras hicieron eco y llegaron a quienes han cuestionado su mandato, recibiendo críticas ácidas y fuertes. Uno de los que se refirió al tema fue José Gaviria, quien ha plasmado su total oposición al gobierno actual.

El exjurado de Factor X fue directo y le tiró a Petro, asegurando que ha sido “el peor presidente” que ha tenido Colombia, pese a que intentaba mostrar que los resultados habían sido muy buenos.

“Disfrazado con ropa grande y gafas de sol que lo caricaturizan, el peor presidente de la historia, presume de ser el mejor, sonriendo falsamente y mirando a un horizonte, que esperamos le devuelva justamente, sus peligrosas acciones”, escribió en su cuenta de X.

No obstante, el productor fue claro en que estos resultados no pasarían desapercibidos y los colombianos no los olvidarían.

“Los pésimos resultados de Petro no se olvidarán. Y nosotros tampoco olvidaremos a quienes lo han habilitado ni a quienes siguen aplaudiéndolo ciegamente cada vez que publica sus poesías aurelianas con realidad alternativa, cargadas de errores de ortografía y de mal gusto”, agregó.