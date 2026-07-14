‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su octava temporada

El Canal RCN ha hecho oficial el lanzamiento de la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026, uno de los formatos más exitosos y estables de la televisión abierta en el país.

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El programa de competencia culinaria se estrenará de manera oficial el martes 21 de julio de 2026 a las 8:00 p. m., ocupando el horario estelar de la señal privada inmediatamente después de que concluya la final del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, programada para el domingo 19 de julio.

La nueva temporada de la producción se emitirá en una franja extendida de lunes a viernes y los domingos a las 8:00 p. m. Con esta distribución, el Canal RCN busca consolidar su audiencia en el prime time nocturno.

Estos son los participantes oficiales de 'MasterChef Celebrity 2026' Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @claudiabahamon

Además del regreso del concurso de cocina, la parrilla de programación del canal privado se reforzará con el lanzamiento de la segunda parte de la exitosa telenovela Pa’ Quererte, una apuesta con la que busca dinamizar la competencia por el rating nacional durante el segundo semestre del año.

De acuerdo con las promociones oficiales difundidas por el canal, la conducción del formato continuará bajo el liderazgo de la presentadora Claudia Bahamón, quien ha sido el rostro del programa desde su versión inicial.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity 2025 Foto: MasterChef Celebrity 2025 - Canal RCN

En la mesa de evaluación se mantendrá el mismo panel de la temporada anterior:

El chef bogotano Jorge Rausch .

. El chef cartagenero Nicolás de Zubiría .

. La chef mexicana Belén Alonso.

No obstante, esta octava edición promete un incremento notable en la rigurosidad gastronómica. A través de las redes oficiales del programa, Jorge Rausch advirtió a los televidentes y participantes que el icónico “cachete” será “prácticamente imposible” de conseguir en esta entrega.

Por su parte, en una de las piezas promocionales de humor y expectativa, Claudia Bahamón enfatizó la necesidad de preparación de los concursantes:

“Yo les dije que esto no iba a ser fácil... Que estudiaran, que se prepararan, que los retos cada vez son más difíciles. Ustedes llegan aquí y dejan de ser celebridades, los tratan común y corriente”, expresó la presentadora.

La lista preliminar de figuras públicas confirmadas para ingresar a la cocina más famosa del país está integrada por las siguientes personalidades del entretenimiento, las redes sociales y el deporte:

Angélica Blandón – Actriz

– Actriz Emiro Navarro – Creador de contenido

– Creador de contenido Emmanuel Restrepo – Actor

– Actor Hugo Gómez – Actor

– Actor Iván Marín – Comediante, actor y escritor

– Comediante, actor y escritor Jimmy Vásquez – Actor

– Actor Julieta Piñeres – Periodista y presentadora

– Periodista y presentadora Lina Tejeiro – Actriz y creadora de contenido

– Actriz y creadora de contenido Marcela Carvajal – Actriz

– Actriz Martha Restrepo – Actriz

– Actriz Milena López – Presentadora y empresaria

– Presentadora y empresaria Sebastián Villalobos – Creador de contenido

– Creador de contenido Tuto Patiño – Actor

– Actor Sebastián Vega – Actor

– Actor Verónica Orozco – Actriz y cantante

– Actriz y cantante Víctor Tarazona – Actor

– Actor Luciano D’Alessandro – Actor

– Actor Luisa Vergara – Actriz y comediante

– Actriz y comediante Mariana Mozo – Actriz

– Actriz Diana Mina – Presentadora y periodista

– Presentadora y periodista Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor

– Comediante, locutor y actor Robert Farah – Tenista profesional

– Tenista profesional Pautips – Creadora de contenido

– Creadora de contenido Virginia Lizcano – Comediante

Con este diverso grupo de perfiles, que equilibra la experiencia actoral, el alcance digital de los influenciadores y la disciplina del deporte de alto rendimiento, el formato buscará capturar nuevamente la atención de los hogares colombianos a partir del próximo 21 de julio.