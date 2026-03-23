¿Inesperado? Paola Rey reveló el ‘secreto’ que le ayudó a ganar Masterchef

En la farándula colombiana, hay una gran cantidad de actores y actrices que han ganado reconocimiento y fama por su talento y por su participación en diferentes producciones de la televisión nacional.

Una de las más reconocidas es Paola Rey, quien estuvo en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Montecristo, Sala de urgencias, entre otras.

Además de su talento en la actuación y de su versatilidad para interpretar personajes, Paola dejó ver su faceta de cocinera en MasterChef Celebrity, reality culinario en el que resultó ganadora en 2024.

Paola Rey presentó en SEMANA su nuevo libro de cocina y expuso la verdad detrás de su creación

Por esa razón, en el videopodcast Sin Filtro en SEMANA, Paola habló sobre su participación en ese programa y contó que al principio no iba a participar.

“Es muy duro llegar, al principio dije que no iría a ningún reality, pero en mi casa son aficionados a Masterchef. Le dije a mi manager que no iría porque no sabía cocinar ni nada de eso, solo se lo básico, pero Masterchef es otro nivel".

Aunque en un principio dijo que no participaría y así se lo comunicó a su familia, unos días después la hicieron cambiar de opinión y dio el sí para estar en el programa.

“Dije que no, pero en mi casa me insistieron que fuera a participar y mi manager, que no había dado respuesta al canal, pues me preguntó y lo acepté a pesar de que tenía mucho susto”.

Uno de los temores era que no conocía nada relacionado con la gastronomía por lo que se puso a estudiar todo lo relacionado para llegar con unos conocimiento mínimos al set de grabación del reality.

Paola Rey confesó en SEMANA qué piensa de los nuevos participantes de MasterChef Celebrity; reveló el secreto para ganar

“Empecé a estudiar una semana antes de empezar el programa e inicié de cero, lo básico de la cocina, pero fue con el mayor compromiso. Las grabaciones son extensas y la gente ve el resultado final, pero es una competencia dura”.

Confiesa que al principio pensó que se había equivocado al aceptar ingresar al programa, pero que se puso la meta de competir y demostrar que podía cocinar sin problema alguno.

“Cocinar me pareció muy bonito porque uno aprende técnicas increíbles, hay preparaciones que uno no se imagina, pero con estudio la gastronomía es una maravilla”.

Agregó: “No quería y gané (risas), pero creo que el haber sido introvertida y tímida me ayudó porque me dio una calma total. La timidez me dio una calma adicional que me ayudó a ganar, nunca me fijé en los demás, siempre estuve en lo mío y traté de mantener la calma y no dejarme ganar del estrés".

Paola Andrea Rey, actriz y modelo. Foto: PAULA LÓPEZ

Esto la llevó a querer compartir sus mejores preparaciones y publicar su nuevo libro Cocina con Paola, el cual cuenta con un total de ‘40 recetas fáciles y deliciosas’, las cuales podrán ser recreadas por cada uno de los seguidores de la actriz.