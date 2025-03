Paola Rey presentó en SEMANA su nuevo libro de cocina y expuso la verdad detrás de su creación.

La reconocida actriz Paola Rey, es una de las estrellas más grandes de Colombia en el mundo de la televisión, pues a lo largo de su carrera ha participado en producciones como Pasión de Gavilanes, Las detectivas y el Víctor y Las muñecas de la mafia, lo que le ha permitido ganarse el cariño de millones de personas alrededor del mundo.

No obstante, hace algunos meses sorprendió a los colombianos al convertirse en la ganadora de la sexta temporada de MasterChef Celebrity, tras deslumbrar a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina con sus impresionantes platillos.

Paola Rey brilló con su último platillo en la final de MasterChef Celebrity 2024. | Foto: Canal RCN

Esto la llevó a querer compartir sus mejores preparaciones y publicar su nuevo libro Cocina con Paola, el cual cuenta con un total de ‘40 recetas fáciles y deliciosas’, las cuales podrán ser recreadas por cada uno de los seguidores de la actriz.

En entrevista con SEMANA, Paola reveló cómo surgió la idea de publicar un libro de cocina y cuál fue la motivación principal para sacar adelante su proyecto.

“Nosotros tuvimos un tiempo en el que terminamos las grabaciones y supimos quién había ganado MasterChef, entonces en ese espacio, una vez estábamos en casa con mi mánager y con mi familia y me dijeron que les tenía que cocinar. Una noche acepté e hice varias preparaciones para que probaran un poquito de diferentes recetas y cuando las probaron me dijeron que estaban muy ricas, y que tenía que compartir el conocimiento que obtuve con las demás personas”.

Este es el nuevo libro de recetas de la reconocida actriz Paola Rey. | Foto: Penguin Random House

En ese momento, Paola analizó la situación y recordó que antes de entrar al reality del Canal RCN tenía una perspectiva muy diferente de la cocina y las técnicas para preparar cierto tipo de platos. Sin embargo, esta cambió cuando tomó la decisión de aprender y dar lo mejor de sí misma para poder cumplir con cada uno de los retos que se le presentaron.

“A veces uno cree que cocinar es difícil, eso es algo que me pasaba a mí, que uno piensa que poder preparar algo rico es difícil y me di cuenta de que no, que, a veces es desconocimiento entonces dije que si, que me parecía una buena idea. Ahí fue cuando hablamos con Penguin Random House y a ellos les fascinó el proyecto”.

Paola Rey lanzó su libro de recetas luego de convertirse en la ganadora de MasterChef Celebrity 2024. | Foto: Penguin Random House

El toque personal que Paola Rey le dio a su primer libro

Uno de los detalles del libro que más ha llamado la atención desde el día de su lanzamiento, es el diseño minimalista y organizado que se maneja en cada una de sus páginas, pues representa las características de la ganadora de MasterChef; permitiendo una fácil comprensión y posterior ejecución correcta de cada uno de los pasos de las recetas.

“Lo que más me gusta es que yo no quería que el libro fuera solamente ingredientes y recetas ricas, sino que tuviera mi sello y mi toque, mi personalidad. Siento que es fantástico porque yo quería que emulara la agenda que yo tuve en MasterChef porque fue como yo aprendí a cocinar, con mi letra y mis dibujos. Yo ponía fotografías y tenía mis anotaciones, organizadas. Fue perfecto porque me tomaron la idea y cuando yo veo el libro, digo: ‘Esta soy yo, esta es Paola en este libro’”.

La actriz sorprendió al trío de chefs con su menú de tres tiempos y se convirtió en la ganadora de la sexta temporada. | Foto: Canal RCN

Añadió: “Yo quería que se reflejara mi experiencia y la forma en la que yo aprendí a cocinar. Yo me acuerdo mucho que a mí me molestaban en el programa porque yo era la que más agendas tenía y siempre me decían que era la más organizada, entonces quería que los televidentes y la gente que me ayudó y me acompañó en el proceso, tenga en sus manos un poquito de eso que no podían ver porque estaba detrás de cámaras, pero que ahora está en este libro”.

¿Cómo se desarrolló la estructura de ‘Cocina con Paola’?

Desde su participación en el programa gastronómico, Paola Rey se mostró comprometida con el mundo de la cocina, puesto que para cada reto logró seleccionar el platillo perfecto con respecto a los parámetros exigidos por el trío de jurados. Esto fue importante para poder realizar su libro y escoger las recetas que quería compartir con sus seguidores.

“Fue un proceso muy bonito de selección porque yo soy muy apasionada y siempre le meto mucho amor a todo, entonces no puedo negar que cada receta para mí es muy espacial porque en el proceso, un chef iba a mi casa, las cocinábamos y las compartía con las personas con las que amo, entonces cada una tiene un espacio muy especial (...) Me senté y empecé a escoger recetas fáciles, pero que me gustaran, con las que tuviera recuerdos bonitos y así empecé a escribir. Le dediqué varios días hasta que ya teníamos el resultado final”.

Paola Rey reveló cómo fue el proceso para escribir su libro de cocina. | Foto: Semana

El ‘Top 3′ de las recetas favoritas de Paola Rey

Pese a que tiene una conexión particular con cada una de las preparaciones, la ganadora de MasterChef Celebrity 2024, escogió sus favoritas y las que espera que sean replicadas por su público.

Arroz con mariscos

Pollo a la naranja

Lomo saltado

Para terminar, compartió el mensaje que quiere compartir con su libro y lo importante que fue para el momento de vida en el que se encuentra: