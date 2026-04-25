Cony Camelo hizo fuerte llamado a Carlos Fernando Galán por delicado tema en Bogotá: “Es nivel cartucho”

Cony Camelo se ubicó como uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana, siendo recordada por su participación en grandes producciones. La famosa brilló con su talento, desatando comentarios en redes sociales.

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No obstante, algunas publicaciones que realiza en plataformas digitales suelen despertar reacciones entre los curiosos, quienes recurren para apoyar o criticar sus puntos de vista.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de X, Cony Camelo llamó la atención de más de uno con un post que hizo, dirigiéndose directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por un tema bastante preocupante.

La actriz quiso referirse a un detalle que notó en la capital, precisamente en una de las zonas más famosas y recordadas. Su publicación fue puntual, señalando una problemática que sigue presente y que habría aumentado.

Cony Camelo indicó en su mensaje que estaba bastante impresionada con la cantidad de habitantes de calle que había en el conocido 7 de Agosto, notando que estaba ‘desbordada’ la indigencia.

Aunque era consciente de que, desde su perspectiva, nunca había sido un barrio “bonito”, veía un número muy alto de personas en esta condición, al punto de compararlo con el recordado Cartucho.

“Impresionante el nivel de indigencia del 7 de Agosto, en Bogotá. ¿Qué le pasó a esta zona? Nunca ha sido linda, pero lo que vi hoy es nivel Cartucho. Avísenle al alcalde... Bogotá“, escribió en la red social.

Este post superó los mil likes de los usuarios, lo que llevó a que se generara una conversación en torno a la inseguridad y las problemáticas más grandes en Bogotá.

Muchos afirmaron que esta zona ha sido así desde hace muchos años, mientras que otros la señalaron por su inclinación política. Los comentarios giraron en torno al tema, señalando que en toda la ciudad hay habitantes de calle, ladrones y asesinos, sin que las autoridades puedan hacer algo al respecto.