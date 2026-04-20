Margarita Rosa de Francisco se confesó sobre Iván Cepeda y contó la verdad de por qué lo apoya: “Los cambios que ya empezaron”

Margarita Rosa de Francisco se mantiene como una de las figuras más influyentes de la televisión en Colombia, destacándose por su carisma y una trayectoria que dejó huella con personajes recordados por distintas generaciones. Su talento en diversas producciones la consolidó como una de las artistas más valoradas por el público.

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En años recientes, la caleña optó por alejarse de los sets de grabación para centrarse en intereses personales. Entre ellos, la escritura ha tomado un lugar relevante, convirtiéndose en un medio para expresar ideas, emociones y reflexiones sobre múltiples temas.

Al mismo tiempo, ha permanecido activa en redes sociales, donde comparte con frecuencia sus opiniones sobre asuntos políticos y sociales. Estas publicaciones suelen generar conversación entre sus seguidores, despertando tanto respaldo como cuestionamientos dentro del entorno digital.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco protagonizó un video en X, donde habló sobre Iván Cepeda y su candidatura presidencial 2026. La artista no dudó en enmarcar los motivos por los que daría el voto, basándose en la personalidad del político.

En el clip se le ve hablando a la cámara, asegurando que el apoyo y respaldo nacen por el orgullo que le hacía sentir ser colombiana, además de su templanza y la manera en la que estaba llevando el camino hacia el mandato.

“Apoyo decididamente la campaña de Iván Cepeda, porque creo en él como persona, creo en su altura ética, en esa serenidad, su templanza. Creo que es una persona que nos va a hacer sentir orgullosos de ser colombianos y de los cambios que ya empezaron a producirse en Colombia... que continúen. Sí quiero que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia“, dijo en el post.

Por su parte, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, reaccionó al video, compartiéndolo y dejando unas palabras en las que agradeció a la escritora por su decisión democrática.

“Gracias, querida Margarita y querido Carlos. Valoro mucho su respaldo, besos”, aseguró en un trino, donde muchas personas respondieron.

De hecho, la famosa dejó un comentario, indicando: “¡Con mucho amor, futuro presidente!”.