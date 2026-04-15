Margarita Rosa de Francisco reaccionó a propuesta que hizo Iván Cepeda y enmarcó su posición: “No me explico”

Iván Cepeda volvió a ser centro de reacciones en plataformas digitales y medios de comunicación, luego de hablar en un acto multitudinario en el parque José Hilario López, ubicado en Pitalito, Huila. El aspirante presidencial habló acerca de su programa de gobierno, centrándose en un punto clave de luchar contra la corrupción.

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En pleno evento, el representante del Pacto Histórico mencionó una propuesta de Ley Anticorrupción, la cual tipificaría este delito con mayor severidad y no tendría condescendencia con ninguna persona que fuera judicializada por este caso.

Iván Cepeda apuntó cómo manejaría este tema desde su mandato, intentando que existiera transparencia al momento de contratar o elegir a las personas para que estuvieran capacitadas al momento de tomar un cargo público.

“Nuestra campaña no se fundamenta en mentiras, injurias y calumnias, sino en propuestas programáticas concretas y construidas con la gente. Como lo he venido diciendo a lo largo de esta campaña electoral: en Colombia, uno de los más grandes problemas es la corrupción que impera no solo en el Estado, sino en la sociedad. La gran corrupción nos arrebata el futuro. Y por eso, porque la corrupción es un mal endémico y sistémico en la sociedad colombiana, la propuesta que he presentado, luego de consultarla con muchos movimientos sociales, es la de que creemos el Sistema Nacional Anticorrupción”, reseñó La Nación.

“Así como se ha hecho en otros países de nuestro continente, los grandes corruptos no podrán tener casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia. Se castigará severamente a los jefes de los aparatos de corrupción, pero a la vez se establecerán incentivos para quienes aporten información valiosa que permita desmantelar las organizaciones criminales de la corrupción y de los políticos corruptos”, agregó.

Iván Cepeda, aspirante a la presidencia 2026 Foto: Captura de pantalla video canal de Youtube Iván Cepeda

Esto llevó a que algunas personas reaccionaran en redes sociales, incluyendo a Margarita Rosa de Francisco, quien no se contuvo y manifestó su posición al respecto.

Reacción de Margarita Rosa de Francisco a propuesta de Iván Cepeda

De acuerdo con lo que quedó registrado, Margarita Rosa de Francisco, que tuvo problemas con su cuenta oficial de X, citó una publicación en la que se hablaba de este asunto político.

La actriz no dudó en referirse a lo dicho por el candidato presidencial, haciendo énfasis al hecho de que no entendía por qué no se había aplicado antes dicha ley en contra de las personas corruptas.

La escritora respondió a un post de una mujer, quien afirmaba que era una de las mejores propuestas del candidato, esperando que se pudiera ejecutar de la forma correcta y esperada.

“No me explico por qué no existía antes esta ley”, dijo Margarita Rosa, quien regresó a la plataforma digital con varias de sus opiniones.

De esta manera, la artista sentó su posición, apoyando para que dicha ley se lleve a cabo y se pueda cumplir, pues era algo que esperaba ver desde hace muchos años.