Margarita Rosa de Francisco tomó decisión tras incómodo momento que vive y pidió ayuda a Petro: “Me callaron”

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco optó por alejarse de los sets de grabación para enfocarse en nuevas facetas personales y creativas. La escritura se convirtió en uno de sus principales canales de expresión, desde donde comparte ideas, emociones y posturas con mayor libertad.
Al mismo tiempo, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde opina sobre temas políticos y de actualidad nacional, generando opiniones divididas y debates entre sus seguidores.
Aunque ha enfrentado críticas, insultos y ataques en estas plataformas, recientemente volvió a ser tema de conversación por una situación inesperada que alertó a su hermano, Martín de Francisco.
Según se conoció, el comunicador utilizó su cuenta en X para advertir que el perfil de su hermana había sido hackeado y se encontraba bloqueado, enviando un mensaje directo a quienes la siguen para que estuvieran atentos.
No obstante, tras días ausente de su cuenta oficial, la escritora reapareció en Instagram y recurrió a una publicación para relatar lo que ocurrió con su usuario, aclarando que seguía sin acceso y con bastante desconcierto al respecto.
En una imagen, la artista apuntó que utilizaría un perfil alterno para seguir publicando sus contenidos e interactuar con otras personas, debatiendo sobre temas políticos, sociales y de interés general.
“Me tocó abrir otra cuenta en X mientras recupero la original. No puedo acceder con mi contraseña y tampoco con el correo asociado a ella. ¿Será por zurda? Aquí está la nueva: @margaritavasola. Por si quieren pasar por allá“, dijo.
No obstante, días atrás, la famosa fue clara al compartir un post en su nueva cuenta, pidiéndole ayuda a Gustavo Petro para que le diera retweet (o reposteara) a su usuario y así las personas pudieran identificar que era ella la Margarita Rosa de Francisco original, en medio de cuentas falsas.
“¿Será que el presidente Gustavo Petro me le hace RT a esta cuenta? Me tienen bloqueada la otra. Soy Margarita Rosa de Francisco. ¡Me callaron! A X no le gustan los zurdos", escribió, recibiendo todo tipo de respuestas de algunas personas.
¿Será que el presidente @petrogustavo me le hace RT a esta cuenta? Me tienen bloqueada la otra. Soy Margarita Rosa de Francisco. ¡Me callaron! A X no le gustan los zurdos.— @Margaritavasola (@margaritavasola) March 29, 2026