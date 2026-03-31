Margarita Rosa de Francisco tomó decisión tras incómodo momento que vive y pidió ayuda a Petro: “Me callaron”

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco optó por alejarse de los sets de grabación para enfocarse en nuevas facetas personales y creativas. La escritura se convirtió en uno de sus principales canales de expresión, desde donde comparte ideas, emociones y posturas con mayor libertad.

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Al mismo tiempo, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, donde opina sobre temas políticos y de actualidad nacional, generando opiniones divididas y debates entre sus seguidores.

Aunque ha enfrentado críticas, insultos y ataques en estas plataformas, recientemente volvió a ser tema de conversación por una situación inesperada que alertó a su hermano, Martín de Francisco.

Según se conoció, el comunicador utilizó su cuenta en X para advertir que el perfil de su hermana había sido hackeado y se encontraba bloqueado, enviando un mensaje directo a quienes la siguen para que estuvieran atentos.

No obstante, tras días ausente de su cuenta oficial, la escritora reapareció en Instagram y recurrió a una publicación para relatar lo que ocurrió con su usuario, aclarando que seguía sin acceso y con bastante desconcierto al respecto.

En una imagen, la artista apuntó que utilizaría un perfil alterno para seguir publicando sus contenidos e interactuar con otras personas, debatiendo sobre temas políticos, sociales y de interés general.

“Me tocó abrir otra cuenta en X mientras recupero la original. No puedo acceder con mi contraseña y tampoco con el correo asociado a ella. ¿Será por zurda? Aquí está la nueva: @margaritavasola. Por si quieren pasar por allá“, dijo.

No obstante, días atrás, la famosa fue clara al compartir un post en su nueva cuenta, pidiéndole ayuda a Gustavo Petro para que le diera retweet (o reposteara) a su usuario y así las personas pudieran identificar que era ella la Margarita Rosa de Francisco original, en medio de cuentas falsas.

“¿Será que el presidente Gustavo Petro me le hace RT a esta cuenta? Me tienen bloqueada la otra. Soy Margarita Rosa de Francisco. ¡Me callaron! A X no le gustan los zurdos", escribió, recibiendo todo tipo de respuestas de algunas personas.