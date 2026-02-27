Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

La actriz Margarita Rosa de Francisco generó múltiples comentarios con una nueva publicación en su cuenta de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

En el mensaje, De Francisco habló de manera jocosa sobre una medida que tomaría en caso de aspirar a un cargo como la Presidencia de la República. En ese sentido, habló de prohibir el consumo de “arroz con sangre” y de las “tripas y vísceras”, en referencia a la fritanga.

“Sé que esta medida le quitará votos a mi candidatura presidencial: prohibiré el consumo de arroz con sangre; también la ingesta de músculos, tripas y vísceras”, escribió en la red social.

El trino fue respondido por decenas de usuarios de la plataforma. Uno de ellos afirmó: “Básicamente estás hablando de lo que come la gente pobre”.

“No entiendo tu obsesión con este tema. La carne es fundamental para una nutrición óptima y difícilmente reemplazable por otras fuentes de proteína”, señaló otro seguidor.

“No puedes prohibir la fritanga”, fue otra de las opiniones. “Cuente con mi voto y el de mi familia. Go vegan”, manifestó otra seguidora que se mostró a favor del mensaje de la actriz.

Recientemente, la artista compartió otro trino en el que manifestó lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia, teniendo en cuenta un detalle que le llamaba la atención. La famosa indicó que haría un cambio puntual, buscando dar giro a un símbolo patrio.

De acuerdo con lo que explicó la actriz, que respondió a un piropo que recibió en plataformas digitales, afirmó que modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro detalle de connotación distinta.

“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo en la red social.

Las reacciones no se hicieron esperar, respondiendo al post para reprochar su idea o apoyarla con respecto a los significados de estas piezas patrias.

Varios aseguraron que iban de la mano con su filosofía, mientras que otros la atacaron por su estilo de vida y la inclinación política que llevaba.