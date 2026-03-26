Melissa Martínez dejó atrás a Matías Mier y se dio nueva oportunidad en el amor; destapó sueño que tiene: “Un momento idóneo”

Melissa Martínez ha estado en el centro de la atención mediática en varias oportunidades por asuntos relacionados con su vida personal. En su momento, la empresaria —quien también cuenta con una línea de ropa propia— generó conversación tras su separación del futbolista Matías Mier, quien en ese entonces hacía parte de Independiente Santa Fe.

Pareja de Matías Mier habría reaccionado a declaraciones de Melissa Martínez sobre la ruptura: “El peor hombre”

Aunque al principio no se conocieron mayores detalles sobre lo ocurrido, la comunicadora decidió hablar públicamente y contar cómo esta experiencia marcó un cambio en su vida. Su testimonio se dio durante su participación en Se dice de mí, donde relató su versión de los hechos.

Según lo emitido por Caracol Televisión, la periodista explicó el momento en que descubrió la infidelidad de su expareja, señalando que todo se desarrolló en dos episodios que resultaron claves para ella entender lo que pasaba.

“Me enteré de dos formas. Primero, estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso siento que fue duro”, dijo.

“Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, agregó, para después recibir respuesta de Matías Mier.

No obstante, en este diálogo, Melissa Martínez terminó robándose el foco mediático con una inesperada confesión que hizo sobre su vida personal, pasando la página con respecto al uruguayo.

La famosa comentó en Se dice de mí que actualmente estaba en una relación sentimental, dándose una nueva oportunidad tras haber llevado un proceso interno por lo ocurrido.

“Tiene una relación sentimental muy serena, la madurez ha llegado a sus días. Desea ser mamá y ser ella quien le muestre el mundo a su bebé”, dijo Diva Jessurum en Se dice de mí.

“Quiero ser mamá. Siempre soñé con ser mamá, más a los 40, que a los 30 o que a los 20. Así que me parece que es un momento idóneo, creo que tengo el contexto, la fuerza, la vitalidad y la plata… porque me dicen que un hijo vale, no sé. Yo sé que soy costosa, pero yo me pago yo misma mis vainas”, comentó.

Uno de sus amigos, ante cámaras, confirmó que la presentadora estaba en una relación sentimental, viviendo uno de los puntos más altos de su realidad.

“Está en el mejor momento de su vida, está felizmente enamorada, vive contenta, vive feliz”, dijo Alfredo Ordosgoitia.

Melissa Martínez llevaría este vínculo con discreción, evitando que sea público como su última relación.