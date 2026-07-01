Sebastián Caicedo no se quedó callado y reaccionó tras llamado de Iván Cepeda a ‘desobediencia civil pacífica’: “Mismo libreto”

Iván Cepeda volvió a pronunciarse sobre la situación del presidente electo, Abelardo De La Espriella, durante una conferencia de prensa realizada el 30 de junio. En su intervención, insistió en que la ciudadanía estadounidense del mandatario sería incompatible con el cargo de jefe de Estado en Colombia.

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El dirigente también cuestionó los vínculos de De La Espriella con Estados Unidos e incluso planteó interrogantes sobre una eventual relación con la DEA. De igual manera, solicitó que se detengan las actuaciones judiciales contra Gustavo Petro y rechazó cualquier iniciativa orientada a su extradición.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla prestó juramento de naturalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, sostuvo.

Cepeda aseguró que, de no cumplirse esas condiciones, impulsará una estrategia de desobediencia civil pacífica y afirmó que no reconocerá la autoridad del nuevo mandatario. Además, convocó a sus seguidores a desconocer, de manera pacífica, las órdenes o decisiones que, según su criterio, provengan de un presidente que no actúe como garante de la soberanía nacional y de la Constitución.

Tras este pronunciamiento, varias figuras reaccionaron en plataformas digitales y mostraron su incomodidad, tal y como fue el caso de Sebastián Caicedo, quien fue claro en que se repetía una fórmula política del pasado.

El actor recordó lo sucedido con Iván Duque y mencionó que esto era lo mismo de años pasados, al intentar generar caos sin argumentos o razones válidas.

“Mismo libreto y misma estrategia que le hicieron a Duque: no dejar gobernar desde el caos y ‘desobediencia civil pacífica’ sin argumentos, para tener un país inviable por cuatro años y decir que no se hizo nada!”, comentó en su cuenta de X, donde citó la publicación de Iván Cepeda.

De igual manera, el artista mencionó que la oposición no iba a lograr su cometido, ya que el país estaba unido con Abelardo De La Espriella y los resultados serían favorables.

“Esta vez no podrán, hoy, más que nunca, el pueblo colombiano está firme por la patria”, concluyó.